Ελένη Καστάνη: Όταν μπήκα μέσα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, ήταν τόσο μεγάλο το «γλείψιμο», που έφυγα αμέσως

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Για όσα βίωσε σε ιατρείο στο Κολωνάκι, όταν ο γιος της αντιμετώπιση πρόβλημα με το νύχι του ποδιού του, μίλησε -μεταξύ άλλων- στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» η Ελένη Καστάνη.

«Κάποια στιγμή του γιου μου του είχε καρφωθεί το νύχι του ποδιού από το ποδόσφαιρο, μικρός ήταν. Ρώτησα πού έπρεπε να τον πάω, νόμιζα ότι ήθελε ποδολόγο και μου είπαν ότι θέλει πλαστικό (χειρούργο). Τον πήγα λοιπόν σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Όταν μπήκα μέσα, ήταν τόσο μεγάλο το “γλείψιμο”, που έφυγα αμέσως. Έχω ένστικτο εγώ σε αυτό. Μου έλεγαν “κυρία Καστάνη, θα σας κάνουμε μία θεραπεία”. Του λέω “να μ’ αφήσεις ήσυχη με τις θεραπείες”. Πήγαμε μετά σε μία κλινική στη Γλυφάδα κι όλα καλά», εξήγησε.

Η ηθοποιός μίλησε για την ανησυχία της σχετικά με την υγεία και το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει προβλήματα σε μεγαλύτερη ηλικία.

«Φοβάμαι τις αρρώστιες, δεν θα ‘θελα να αρρωστήσω και να υποφέρω στα γηρατειά μου. Προτιμώ να φύγω από φυσικά αίτια», εξομολογήθηκε.

«Στη ζωή μου κυκλοφορώ σαν την πλύστρα»

Αναφερόμενη στη φυσική της κατάσταση και τις προσπάθειες που έχει καταβάλει για να χάσει βάρος, η Ελένη Καστάνη εξήγησε πως ακολούθησε τις οδηγίες του γιατρού της.

«Κάνω πιο συνειδητά τα απαραίτητα. Στη ζωή μου κυκλοφορώ σαν την πλύστρα. Από τη φωνή μου αναγνωρίζουν ότι είμαι η Ελένη Καστάνη. Εγώ ακόμα ακολουθώ διατροφή. Εγώ συμβουλεύω να υπάρχει από πίσω και ένας γιατρός. Είμαι στη φάση της συντήρησης. Είχα φτάσει 100 και τώρα είμαι 69. Ο γιατρός μου έχει εξηγήσει ότι αν δεν προσέξω, θα τα ξαναπάρω και ότι πρέπει να γυμναστώ. Έκανα πιλάτες», είπε.

«Τώρα είμαι σε φάση συντήρησης», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στον χαρακτήρα της, η Ελένη Καστάνη υπογράμμισε ότι λειτουργεί με ευθύτητα και προτιμά να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες κατά μέτωπο, χωρίς να καταφεύγει σε πλάγιες συμπεριφορές.

«Δεν είμαι πονηρή, είμαι όμως έξυπνη. Θεωρώ ότι είμαι έξυπνος άνθρωπος. Η εξυπνάδα είναι βάσανο, δεν είναι ωραίο να καταλαβαίνεις τα πάντα. Καμιά φορά λέω “μακάριοι οι φτωχοί τω πνεύματι”. Εγώ παίρνω τον άλλο δρόμο, της μάχης, του αγώνα, όχι της πονηριάς. Δεν υπάρχει καν για μένα το πλάγιο», εξήγησε.

Ανατρέχοντας σε προσωπικές στιγμές, στάθηκε ιδιαίτερα στην απώλεια του πατέρα της, μια εμπειρία που, όπως είπε, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη ζωή και την έχει σημαδέψει μέχρι σήμερα.

«Με το θέμα του μπαμπά μου, έπρεπε να ξανασκεφτώ το πώς είναι η ζωή. Το έχω εξαντλήσει αυτό το θέμα, με έχει καθορίσει», επισήμανε.

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