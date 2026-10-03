Τροχαίο στην Κόρινθο: Νεκρός ένας 26χρονος – 5 ακόμα τραυματίες (Video)

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Τραγική κατάληξη έχει το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Αθηνών–Πατρών, στο Δέλτα Κορίνθου, καθώς εξελίχθηκε σε τραγωδία με έναν 26χρονο να χάνει τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη πέντε άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του korinthostv.gr, ΙΧ επιβατηγό όχημα που οδηγούσε ο 26χρονος, με συνεπιβάτες μία 20χρονη και έναν ανήλικο, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με δεύτερο ΙΧ, το οποίο οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο 18χρονοι.

Μετά τη σύγκρουση, τα δύο οχήματα προσέκρουσαν και έκοψαν 4 κολόνες.

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