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03.10.2026 10:22

Ισχυροί άνεμοι στην Αττική: 34 κλήσεις στην Πυροσβεστική για πεσμένα δέντρα και αφαιρέσεις αντικειμένων

03.10.2026 10:22
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Συνολικά 34 κλήσεις έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την Αττική από χθες περίπου στις 07:30 έως σήμερα, περίπου στις 06:00 λόγω ισχυρών ανέμων σε διάφορες περιοχές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Ειδικότερα, μετά από σχετικές ενέργειες σε διάφορες περιοχές της Αττικής πραγματοποιήθηκαν:

– 21 κοπές δέντρων και

– 7 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Επιπλέον λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην Περιφέρεια Κρήτης το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί 31 κλήσεις.

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα στην Κρήτη αναμένονται ισχυρά έως τις απογευματινές ώρες σήμερα.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

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