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03.10.2026 09:28

Φυλακές Κορυδαλλού: Η Γάκα αρπάχτηκε με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο

03.10.2026 09:28
gaka-ioanna

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Ένταση δημιουργήθηκε στο κελί όπου κρατείται η Ιωάννα Γάκα στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Action24, η 56χρονη φέρεται να αντέδρασε έντονα επειδή η άλλη κρατούμενη κάπνιζε στον κοινόχρηστο χώρο του κελιού με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο γυναικών.

Σήμερα η συνάντηση με τον σύζυγό της

Στο μεταξύ, σήμερα το απόγευμα αναμένεται νέα συνάντηση της Ιωάννας Γάκα με τον σύζυγό της, Ηλία Θεοδωρόπουλο, που παραμένει προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στις απολογίες τους οι δύο γιατροί επιχείρησαν να συσκοτίσουν τις συνθήκες του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι χτύπησαν τα αλερτ του μηχανήματος επειδή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας έσπασε η φλέβα του Γιώργου Μαζωνάκη. «Η θεραπεία διακόπηκε γιατί γύρισε το χέρι του απότομα και έσπασε η φλέβα και πήγα αμέσως στο μέρος του. Δεν ξέρω γιατί δεν χτύπησε ο συναγερμός. Το μηχάνημα είναι υπερευαίσθητο. Ίσως κινήθηκα  πιο γρήγορα και πρόλαβα τον συναγερμό. Μετά σημειώθηκαν τρία αλέρτ για το σπάσιμο της φλέβας. Στα 20 λεπτά που μεσολάβησαν, περίμενα να ηρεμήσει και να βρω νέα φλέβα. Έβγαλα την πεταλούδα, περιποιήθηκε το τραύμα, βρήκα φλέβα και τον επανασύνδεσα. Οι δύο επόμενοι συναγερμοί προκλήθηκαν γιατί εκείνος κινήθηκε και η φλέβα έσπασε».

Η πλασμαφαίρεση ήταν σε εξέλιξη για περίπου 30 λεπτά, ώσπου η Γάκα παρατήρησε στο μόνιτορ ότι επιδεινώθηκαν τα ζωτικά σημεία του τραγουδιστή. Η γιατρός υποστήριξε ότι δεν επόποτευσε την πρώτη ένεση αδρεναλίνης που ετοίμασε η νοσηλεύτρια. «Ξαφνικά ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, διαπίστωσα επιδείνωση των ζωτικών σημείων. Ο κορεσμός του οξυγόνου έπεσε και η αρτηριακή πίεση. Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και ζήτησα να μου ετοιμάσουν αδρεναλίνη και να καλέσουν τον άντρα μου. Άρχισα άμεσα ΚΑΡΠΑ. Δεν είδα τη νοσηλεύτρια να ετοιμάζει την αδρεναλίνη, έγινε στο διπλανό δωμάτιο, όχι μπροστά μου. Ο συζυγός μου ήρθε αμέσως και συνέχισε ΚΑΡΠΑ. Όλα συνέβησαν μέσα σε περίπου ένα λεπτό. Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, το οποίο ήρθε ταχύτατα, εγώ έκανα ακόμη 1ml αδρεναλίνη και ο σύζυγός μου συνέχισε να κάνει ΚΑΡΠΑ.

Η 56χρονη γιατρός επέμεινε ότι ο απινιδωτής λειτουργούσε παρά τις μαρτυρίες ότι δεν είχε μπαταρία. «Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία. Το ίδιο έδειχνε και ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ καθώς και του Ελπίς», υποστήριξε.

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