Πόλο γυναικών: Για την 9η ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας του ο Ολυμπιακός

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Τον ένατο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της διεκδικεί (3/10, 17:30) η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού, υποδεχόμενη στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» την ισπανική Καταλούνια, στον αγώνα για το Σούπερ Καπ Ευρώπης.

Με την κατάκτηση του Champions League, τον περασμένο Ιούνιο στη Μάλτα, το συγκρότημα του Γιώργου Ντόσκα εξασφάλισε για πέμπτη φορά το δικαίωμα συμμετοχής στην αναμέτρηση αυτή, όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη νικήτρια του περσινού Euro Cup. Η διαφορά δυναμικότητας είναι σημαντική, η έδρα δίνει επιπλέον ώθηση και οι «ερυθρόλευκες» είναι φαβορί για το τρόπαιο, το οποίο έχουν κατακτήσει και τις τρεις προηγούμενες φορές που μετείχαν ως πρωταθλήτριες Ευρώπης (το 2015 εναντίον της Πάντοβα, το 2021 εναντίον της Κίνεφ Κίρισι και το 2022 στον «εμφύλιο» με τον συμπολίτη Εθνικό).

Αντίθετα, στη μία και μοναδική περίπτωση που ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε στο Σούπερ Καπ ως κάτοχος του -τότε- LEN Trophy, το 2014, είχε ηττηθεί από τη Σαμπαντέλ. Η Καταλούνια δεν συγκαταλέγεται στις μεγάλες δυνάμεις του ισπανικού πόλο, αν και στο απώτερο παρελθόν έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα (1989 και 1991). Πέρυσι τερμάτισε στην έκτη θέση, όμως θριάμβευσε στο Euro Cup, νικώντας δύο φορές στον τελικό την Μπαρτσελονέτα, ενώ στα προημιτελικά είχε αποκλείσει για ένα γκολ τη Γλυφάδα.

Ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με «βαριά» ήττα 19-5 από την πρωταθλήτρια Ισπανίας Ματαρό και την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει στη χώρα μας για να αγωνιστεί στον 3ο προκριματικό όμιλο του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό και τη Γλυφάδα.

Στο ρόστερ της υπάρχουν πέντε ξένες παίκτριες, από τις οποίες ξεχωρίζει η πολύπειρη Ολλανδή τερματοφύλακας Λάουρα Ααρτς, «χάλκινη» Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, πρωταθλήτρια κόσμου το 2023 και τρεις φορές «χρυσή» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Υπάρχουν ακόμη η συμπατριώτισσά της Ρολίνε Σάουτ (πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2025 με τη Σαντ Αντρέου), η Αυστραλή Πίπα Πέντλεϊ, η Νεοζηλανδή Έμερσον Χάουτον και η Βρετανή Τούλα Φάλβεϊ, ενώ οι Ισπανίδες παίκτριες της ομάδας είναι κατά βάση νεαρές σε ηλικία. Προπονητής της Καταλούνια είναι ο Χαβιέρ Μπελμόντε.

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