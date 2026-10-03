Νίκος Μάνεσης: Άλλαξε ώρα η εκπομπή του – Το μήνυμα στους τηλεθεατές και τους …απέναντι

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Μισή ώρα νωρίτερα ξεκίνησε σήμερα, η εκπομπή του Νίκου Μάνεση στον ALPHA.
«Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Από τώρα μέχρι τέλος σεζόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε μισή ώρα νωρίτερα στις 09:15. Γιατί; Γιατί μπορούμε. Και γιατί μας αρέσει η παρέα σας. Για αυτό ακριβώς! Και άμα κάποιοι άλλοι πάνε ακόμα νωρίτερα, θα πάμε πιο νωρίς εμείς. Ξεκινάμε και από τις 6. Ό,τι ώρα θέλετε. Αστειεύομαι. Να έχετε ένα καλό πρωινό», ανέφερε ο παρουσιαστής στην έναρξη της εκπομπής «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση».
Η εκπομπή του ALPHA ολοκληρώνεται κανονικά στη 1, όπως και τις προηγούμενες φορές, γεγονός που σημαίνει ότι η διάρκειά της αυξάνεται κατά 30 λεπτά.
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