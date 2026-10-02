Αλιείς σε Τσίπρα: «Τουρκικά αλιευτικά ψαρεύουν καθημερινά στα ελληνικά ύδατα – Έχετε ευθύνη που λέγατε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα»

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Την παρουσία τουρκικών αλιευτικών ακόμη και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων κατήγγειλαν στον Αλέξη Τσίπρα εκπρόσωποι του αλιευτικού κλάδου κατά τη συνάντησή τους στη Θεσσαλονίκη, όπου ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ πραγματοποιεί διήμερη περιοδεία.

Οι παράκτιοι αλιείς και οι επαγγελματίες των γρι-γρι βρίσκονται εδώ και δύο ημέρες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο, όπως τόνισαν, έχει καταστήσει το επάγγελμά τους μη βιώσιμο.

Στη διάρκεια της συζήτησης, οι αλιείς σημείωσαν ότι τουρκικά αλιευτικά δραστηριοποιούνται καθημερινά μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αναφέροντας ως σημεία τη Σαμοθράκη, τη Λήμνο και τα Ψαρά.

Μάλιστα, παρουσίασαν στον Αλέξη Τσίπρα φωτογραφίες από τα ραντάρ που είχαν στα κινητά τους, σημειώνοντας ότι η παρουσία τουρκικών σκαφών είναι ιδιαίτερα έντονη και στα διεθνή ύδατα του Βόρειου Αιγαίου.

«Είναι τρεις Έλληνες και 400 Τούρκοι», ανέφεραν οι αλιείς.

Ένας από τους επαγγελματίες αναφέρθηκε και σε περιστατικό που, όπως είπε, σημειώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους, όταν Τούρκοι ψαράδες επιχείρησαν να απομακρύνουν Έλληνες αλιείς σε απόσταση τεσσάρων μιλίων από τη Θάσο, πυροβολώντας με καραμπίνες.

Η αντιπαράθεση για τη δήλωση περί συνόρων

Στη συζήτηση τέθηκε και παλαιότερη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα. Συγκεκριμένα, ένας εκ των αλιέων που βρίσκονταν στο σημείο τού καταλόγισε ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση, επικαλούμενος τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

«Έχετε κι εσείς μερίδιο ευθύνης» τού επεσήμανε, με τον Αλέξη Τσίπρα να αντιδρά και να τον καλεί να σταματήσει την προπαγάνδα.

«Ούτε πρόεδρος είμαι, ούτε σε κανένα κόμμα ανήκω», του απάντησε ο αλιέας και πρόσθεσε ότι «είμαστε σε έναν κλάδο που μας κυνηγάνε όλοι».

Στη συνέχεια, ο ίδιος αναφέρθηκε και στα κονδύλια για την αλιεία, θέτοντας ζήτημα ως προς την κατανομή τους.

«Κι εσείς ως κυβέρνηση είχατε 118 εκατ. ευρώ για την αλιεία αλλά τα 64 πήγαν στην ιχθυοκαλλιέργεια και μόνον 4 σε εμάς. Τώρα είναι 519 εκατ. και πάλι στην ιχθυοκαλλιέργεια θα πάνε. Αν δεν μας θέλουν να βγουν να μας το πούνε», του επεσήμανε με τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά: «Δίκιο έχεις».

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