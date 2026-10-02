Takeaways by to pontiki AI Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως προτεραιότητα της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία τη μετατροπή του συλλογικού πλούτου σε ατομική ευημερία και την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων.

Μητσοτάκης συνέδεσε την πορεία της ελληνικής οικονομίας με την πολιτική σταθερότητα, τονίζοντας ότι αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική πρόοδο και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των αγορών.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε το ενδεχόμενο μιας εκτεταμένης προεκλογικής παροχολογίας ενόψει των εκλογών του 2027, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης δημοσιονομικών εφεδρειών για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τόνισε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι η χώρα διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να διαμορφώνει την ευρωπαϊκή ατζέντα.

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Τη μετατροπή του συλλογικού πλούτου σε ατομική ευημερία έθεσε ως προτεραιότητα για τη νέα τετραετία που διεκδικεί η ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας και αναφορά παράλληλα σε ακατάσχετη παροχολογία ενόψει των εκλογών του 2027, φωτογραφίζοντας την αντιπολίτευση.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην οικονομική πορεία της χώρας, στην αποκλιμάκωση της ανεργίας, στις διεθνείς και γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και στον ρόλο που, όπως υποστήριξε, έχει αποκτήσει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές της άνοιξης, είπε, «είναι σημαντικό όλοι να κάνουμε ταμείο» και να δούμε «τι είχαμε δεσμευτεί το 2023 και τι κάναμε πράξη».

Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε την οικονομική πορεία της χώρας με την πολιτική σταθερότητα, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυτήν «δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος» και ότι δεν μπορεί να σχεδιαστεί «ένα μέλλον όπως το οραματιζόμαστε».

«Είναι πολύ επικίνδυνο καθώς πλησιάζουμε στην προεκλογική περίοδο να παρασυρθούμε όλοι σε μια ακατάσχετη παροχολογία τάζοντας περισσότερα από όσα ενδεχομένως θα κάνει κανείς αν τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Εμείς είμαστε δύναμη ευθύνης» σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Τετραετία μεγάλων επενδύσεων η επόμενη»



Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε παράλληλα το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, συνδέοντάς το με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την επόμενη ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώντας τους πολίτες να αναρωτηθούν «ποια κυβέρνηση, ποιο κόμμα, ποια ηγεσία» μπορεί να φέρει εις πέρας τη συγκεκριμένη αποστολή.



Ο πρωθυπουργός είπε ότι «η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι τετραετία μεγάλων επενδύσεων, προτεραιότητά μας η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», υποστήριξε ότι η Ελλάδα χρειάζεται να εκπέμπει «ασφάλεια και αυτοπεποίθηση», και υπογράμμισε ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί, όπως είπε, προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικονομικής προόδου και για τον σχεδιασμό του μέλλοντος της χώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας, από τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και την κλιματική κρίση έως την προσαρμογή του πρωτογενούς τομέα και την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δημοσιονομική σταθερότητα και στις συνθήκες δανεισμού της Ελλάδας, συγκρίνοντάς τες με εκείνες άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών και διεθνών οικονομιών. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι οι αγορές αναγνωρίζουν στη σημερινή κυβέρνηση σχέδιο και πρόγραμμα, ενώ τόνισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα θα παραμείνει, όπως είπε, θεμέλιο της οικονομικής πολιτικής.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Γαλλία, η οποία, όπως είπε, βρίσκεται «εν μέσω πολιτικής αναταραχής», ενώ έκανε αναφορά και στην ολοκλήρωση της θητείας του Εμανουέλ Μακρόν, τον οποίο χαρακτήρισε διαχρονικό φίλο της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, το επιτόκιο δανεισμού της Γαλλίας είχε φτάσει στο 4,9%, έναντι 4,5% για την Ελλάδα. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων πράγματι κινήθηκαν την 1η Οκτωβρίου κοντά σε αυτά τα επίπεδα, με το γαλλικό 10ετές να φτάνει ενδοσυνεδριακά το 4,96% και το ελληνικό να κλείνει περίπου στο 4,56%.

«Δανειζόμαστε φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι «οι αγορές αναγνωρίζουν σε αυτή την κυβέρνηση ότι έχει σχέδιο, πρόγραμμα και ξέρει να οδηγήσει την πατρίδα σε ταραγμένα νερά».

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να προτάσσει «τη δημοσιονομική σταθερότητα ως θεμέλιο που χτίζουμε την οικονομική μας πολιτική».

«Εύκολο να ανοίξω το πουγκί», είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Δεν θα το κάνω γιατί προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυρηλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει».

«Κρατάμε εφεδρείες να να στηρίξουμε την κοινωνία για την ενεργειακή κρίση»

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και στις πιέσεις που δημιουργεί για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η επιλογή της κυβέρνησης να διατηρεί δημοσιονομικές εφεδρείες αποδεικνύεται υπεύθυνη.

«Και τώρα που είμαστε αντιμέτωποι με ενεργειακή κρίση πόσο υπεύθυνη η πολιτική μας να κρατάμε εφεδρείες για να στηρίζουμε την κοινωνία», σημείωσε.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα περιθώρια για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις δυσκολίες του επόμενου διαστήματος.

«Έχω δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για να στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις επιχειρήσεις που ζητούν στήριξη για τις οφειλές τους, λέγοντας ότι η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο αίτημα των μικρομεσαίων και του εμπορικού κόσμου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επέτειο των 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και τόνισε: «Σε δύο μέρες γιορτάζουμε τα 52α γενέθλιά μας. Της παράταξης που γεννήθηκε από τον Μακεδόνα Κωνσταντίνο Καραμανλή. Γιατί αυτή η παράταξη έδειξε ότι έχει διάρκεια; Γιατί προσαρμόζονταν πάντα στις απαιτήσεις των καιρών και παραμένει η μεγάλη λαϊκή παράταξη που βάζει πάνω το συμφέρον των Ελλήνων και έχει τη δυνατότητα να κάνει την εμπειρία δύναμη αλλαγής και προόδου”».

«Μπορούμε να διαμορφώνουμε ευρωπαϊκή ατζέντα»

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μπορεί να επηρεάζει όχι μόνο την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή ατζέντα.

«Εμείς μπορούμε στην Ευρώπη να διαμορφώνουμε όχι μόνο εθνική αλλά ευρωπαϊκή ατζέντα», είπε.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην κριτική που είχε δεχθεί η κυβέρνηση για τα λεγόμενα «γαλάζια γράμματα».

«Μας ειρωνεύτηκαν για “γαλάζια γράμματα”», είπε, υποστηρίζοντας ότι «είναι τα ίδια “γαλάζια γράμματα” που μας εξασφάλισαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το πρώτο πιστοποιητικό Covid, το να αλλάξει η Ευρώπη τη μεταναστευτική της πολιτική».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες που, όπως είπε, συμφωνούν με την κυβερνητική πολιτική σε μεγάλο μέρος των ζητημάτων.

«Θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς που συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέμε, τότε αξίζει να μας εμπιστευτούν στις εκλογές του 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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