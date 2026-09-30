Υπουργικό: Μέτρα για την ενεργειακή κρίση και μήνυμα Μητσοτάκη στους «αλαζόνες» – Τι ανακοινώνει για καύσιμα και θέρμανση

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Η σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου έχει προφανώς ιδιαίτερη σημασία για τα στελέχη της ΝΔ, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει τις κινήσεις που θα κάνει για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να απευθυνθεί στα στελέχη που δημιουργούν προβλήματα με τα λεγόμενά τους.

Τα στελέχη της ΝΔ περιμένουν με ιδιαίτερη αγωνία τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, καθώς το τελευταίο διάστημα δέχονται σφοδρές επιθέσεις από την αντιπολίτευση για ανεπαρκή μέτρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (diesel), που αποτελεί την πρώτη δέσμη μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, αλλά και στη δεύτερη δέσμη μέτρων που θα ακολουθήσει στις 14 Οκτωβρίου και αφορά την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης.

Η ενεργειακή «καταιγίδα» και το όριο των δημοσιονομικών αντοχών

Τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν πως η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε περιθώριο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή «καταιγίδα», τη διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να προβλέψει κανείς, και επισημαίνουν ότι η κατάσταση αυτή αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.

Με δεδομένο, ωστόσο, ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα, στην κυβέρνηση φοβούνται τον αντίκτυπο που θα έχουν οι παρεμβάσεις που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, καθώς, εκτός των άλλων, η χώρα βρίσκεται σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.

Τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν, μάλιστα, ότι σε ό,τι αφορά τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ακόμα και για κάποιους μήνες, προϋπόθεση είναι η ΕΕ να ανάψει το πράσινο φως στην Αθήνα, ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή με τα δημοσιονομικά της χώρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στη σημερινή συνεδρίαση να αναφέρει ότι θα θέσει μετ’ επιτάσεως το ελληνικό αίτημα στη Σύνοδο Κορυφής, στις 15-16 Οκτωβρίου, και παράλληλα να διαμηνύσει ότι, στη «μάχη» με την ακρίβεια, η κυβέρνηση θα ρίξει και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ, στα όρια όμως των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Η κυβέρνηση δεν θα έθετε ποτέ τη χώρα σε κίνδυνο για νέο δημοσιονομικό εκτροχιασμό», αναφέρουν χαρακτηριστικά στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου.

Εν τω μεταξύ, σήμερα ανακοινώνεται η παράταση της επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης (diesel). Η ελάφρυνση αναμένεται να είναι 15-20 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 10-15 λεπτά θα επιδοτηθούν από κρατικούς πόρους, ενώ στα 5 λεπτά αναμένεται να είναι η ελάφρυνση από την πλευρά των διυλιστηρίων.

Μετά από δεκατέσσερις ημέρες θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Η συνολική παρέμβαση αναμένεται να είναι μεταξύ 25 και 40 λεπτών το λίτρο, ανάλογα με την τιμή του πετρελαίου εκείνες τις ημέρες.

Ο στόχος, σε κάθε περίπτωση, είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή στην οποία έκλεισε τον Απρίλιο.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να ανακοινωθεί και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα φτάσει σε ποσοστό 15%-20%.

Η επιδότηση αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους –περίπου 1,2 εκατ. οικογένειες– και θα καλύπτει ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο.

Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης για το επόμενο δεκαπενθήμερο. Το ύψος της επιδότησης θα επικαιροποιείται ανά 15 ημέρες, για όσο χρειαστεί, ανάλογα με την πορεία της τιμής των καυσίμων.

Μήνυμα στους υπουργούς: Τέλος τα «καλάμια» και οι συμπεριφορές χωρίς ενσυναίσθηση

Το Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένο, καθώς καθημερινά πλέον δέχεται επιθέσεις από την αντιπολίτευση για την ακρίβεια στην ενέργεια.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι «εάν είχαμε ακούσει τις “οδηγίες” της αντιπολίτευσης, που έλεγε τους πρώτους μήνες της κρίσης “δώστε τα όλα εμπροσθοβαρώς, μειώστε και τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ”, χωρίς καμία κοστολόγηση, τότε δεν θα είχε μείνει ούτε ένα σεντ για να δοθεί στους πολίτες στο προσεχές διάστημα, που απαιτείται πρόσθετη στήριξη λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή».

Πέρα, ωστόσο, από το θέμα των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα να στείλει σαφές μήνυμα προς όλες τις πλευρές ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους από τους βουλευτές και τα στελέχη της ΝΔ.

Οι πληροφορίες λένε, μάλιστα, ότι στο πλαίσιο αυτό δεν αποκλείεται να αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο πως όποιος συμπεριφέρεται χωρίς ενσυναίσθηση, ακολουθώντας τον δρόμο της αλαζονείας, μπορεί να βρεθεί εκτός κυβερνητικού σχήματος.

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού γίνεται μετά τα όσα είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, αλλά και άλλα στελέχη τα οποία το τελευταίο διάστημα, με τις τοποθετήσεις τους, εμφανίστηκαν να υποτιμούν το ζήτημα της ακρίβειας.

Να θυμίσουμε, πάντως, ότι η πρώτη που μίλησε για «καλάμια» και αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη.

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