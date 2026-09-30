search
ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 08:28
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

30.09.2026 06:35

Υπουργικό: Μέτρα για την ενεργειακή κρίση και μήνυμα Μητσοτάκη στους «αλαζόνες» – Τι ανακοινώνει για καύσιμα και θέρμανση

30.09.2026 06:35
ypoyrgiko new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου έχει προφανώς ιδιαίτερη σημασία για τα στελέχη της ΝΔ, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει τις κινήσεις που θα κάνει για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ παράλληλα αναμένεται να απευθυνθεί στα στελέχη που δημιουργούν προβλήματα με τα λεγόμενά τους.

Τα στελέχη της ΝΔ περιμένουν με ιδιαίτερη αγωνία τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, καθώς το τελευταίο διάστημα δέχονται σφοδρές επιθέσεις από την αντιπολίτευση για ανεπαρκή μέτρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (diesel), που αποτελεί την πρώτη δέσμη μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, αλλά και στη δεύτερη δέσμη μέτρων που θα ακολουθήσει στις 14 Οκτωβρίου και αφορά την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης.

Η ενεργειακή «καταιγίδα» και το όριο των δημοσιονομικών αντοχών

Τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν πως η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε περιθώριο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή «καταιγίδα», τη διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να προβλέψει κανείς, και επισημαίνουν ότι η κατάσταση αυτή αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.

Με δεδομένο, ωστόσο, ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι συγκεκριμένα, στην κυβέρνηση φοβούνται τον αντίκτυπο που θα έχουν οι παρεμβάσεις που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, καθώς, εκτός των άλλων, η χώρα βρίσκεται σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.

Τα κυβερνητικά στελέχη επιμένουν, μάλιστα, ότι σε ό,τι αφορά τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ακόμα και για κάποιους μήνες, προϋπόθεση είναι η ΕΕ να ανάψει το πράσινο φως στην Αθήνα, ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή με τα δημοσιονομικά της χώρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στη σημερινή συνεδρίαση να αναφέρει ότι θα θέσει μετ’ επιτάσεως το ελληνικό αίτημα στη Σύνοδο Κορυφής, στις 15-16 Οκτωβρίου, και παράλληλα να διαμηνύσει ότι, στη «μάχη» με την ακρίβεια, η κυβέρνηση θα ρίξει και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ, στα όρια όμως των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Η κυβέρνηση δεν θα έθετε ποτέ τη χώρα σε κίνδυνο για νέο δημοσιονομικό εκτροχιασμό», αναφέρουν χαρακτηριστικά στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου.

Εν τω μεταξύ, σήμερα ανακοινώνεται η παράταση της επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης (diesel). Η ελάφρυνση αναμένεται να είναι 15-20 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 10-15 λεπτά θα επιδοτηθούν από κρατικούς πόρους, ενώ στα 5 λεπτά αναμένεται να είναι η ελάφρυνση από την πλευρά των διυλιστηρίων.

Μετά από δεκατέσσερις ημέρες θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Η συνολική παρέμβαση αναμένεται να είναι μεταξύ 25 και 40 λεπτών το λίτρο, ανάλογα με την τιμή του πετρελαίου εκείνες τις ημέρες.

Ο στόχος, σε κάθε περίπτωση, είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή στην οποία έκλεισε τον Απρίλιο.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να ανακοινωθεί και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα φτάσει σε ποσοστό 15%-20%.

Η επιδότηση αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους –περίπου 1,2 εκατ. οικογένειες– και θα καλύπτει ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο.

Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης για το επόμενο δεκαπενθήμερο. Το ύψος της επιδότησης θα επικαιροποιείται ανά 15 ημέρες, για όσο χρειαστεί, ανάλογα με την πορεία της τιμής των καυσίμων.

Μήνυμα στους υπουργούς: Τέλος τα «καλάμια» και οι συμπεριφορές χωρίς ενσυναίσθηση

Το Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματισμένο, καθώς καθημερινά πλέον δέχεται επιθέσεις από την αντιπολίτευση για την ακρίβεια στην ενέργεια.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι «εάν είχαμε ακούσει τις “οδηγίες” της αντιπολίτευσης, που έλεγε τους πρώτους μήνες της κρίσης “δώστε τα όλα εμπροσθοβαρώς, μειώστε και τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ”, χωρίς καμία κοστολόγηση, τότε δεν θα είχε μείνει ούτε ένα σεντ για να δοθεί στους πολίτες στο προσεχές διάστημα, που απαιτείται πρόσθετη στήριξη λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή».

Πέρα, ωστόσο, από το θέμα των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα να στείλει σαφές μήνυμα προς όλες τις πλευρές ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους από τους βουλευτές και τα στελέχη της ΝΔ.

Οι πληροφορίες λένε, μάλιστα, ότι στο πλαίσιο αυτό δεν αποκλείεται να αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο πως όποιος συμπεριφέρεται χωρίς ενσυναίσθηση, ακολουθώντας τον δρόμο της αλαζονείας, μπορεί να βρεθεί εκτός κυβερνητικού σχήματος.

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού γίνεται μετά τα όσα είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, αλλά και άλλα στελέχη τα οποία το τελευταίο διάστημα, με τις τοποθετήσεις τους, εμφανίστηκαν να υποτιμούν το ζήτημα της ακρίβειας.

Να θυμίσουμε, πάντως, ότι η πρώτη που μίλησε για «καλάμια» και αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για Ταμείο Ανάκαμψης: «Δεν χάθηκε ούτε ευρώ, μεγάλοι ωφελημένοι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες»- Υποβλήθηκε το τελευταίο αίτημα πληρωμής

Δένδιας από Βρυξέλλες: Η Τουρκία συνιστά απειλή για την Ελλάδα – Πρέπει να δημιουργηθεί μία πανευρωπαϊκή άμυνα

Πολάκης: «Πανικόβλητος ο Άδωνις παραπέμπει τον Πατούλη, παραιτηθείτε και οι δύο έρχονται κι άλλες αποκαλύψεις»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Presley-Gerber1-new
LIFESTYLE

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Το τελευταίο βίντεο από την κλινική αποτοξίνωσης – Η χρήση ναρκωτικών και οι προϋποθέσεις

tsipras epaggelmatiko epimelitirio – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Όλα ανοιχτά» για το ποιος θα είναι πρώτος – Εντείνει την πίεση στις «δυνάμεις διαμαρτυρίας»

kotsovolos
BUSINESS

Κωτσόβολος: Επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ και νέα καταστήματα κόντρα στη δεύτερη χρονιά πτώσης της αγοράς

MixCollage-29-Sep-2026-10-45-PM-7623
BUSINESS

MIT Sloan: Πρώτη θέση για το CleanSweep με δεδομένα του Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης

trophy
BUSINESS

TrophyΤροφή 2026: Στην Κόρινθο το πρώτο Meet-up με επίκεντρο την κυκλική οικονομία στην αγροδιατροφή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Πάνω από 500.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα της 56χρονης γιατρού – Οι καταγγελίες για «μαύρα» και λογαριασμό στη Λετονία

UEFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων – Στην ΑΕΚ η βαρύτερη «καμπάνα»

gaka-komianos
ΕΛΛΑΔΑ

Η Γάκα είχε προτείνει πλασμαφαίρεση και στον υπνοθεραπευτή: «Γέλασα μόλις άκουσα το ποσό» (Video)

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

touni-new
LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη κλείνει την croissanterie της στο Παρίσι για λίγες ημέρες - Η ανακοίνωση του καταστήματος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 08:27
Presley-Gerber1-new
LIFESTYLE

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Το τελευταίο βίντεο από την κλινική αποτοξίνωσης – Η χρήση ναρκωτικών και οι προϋποθέσεις

tsipras epaggelmatiko epimelitirio – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Όλα ανοιχτά» για το ποιος θα είναι πρώτος – Εντείνει την πίεση στις «δυνάμεις διαμαρτυρίας»

kotsovolos
BUSINESS

Κωτσόβολος: Επενδύσεις 17 εκατ. ευρώ και νέα καταστήματα κόντρα στη δεύτερη χρονιά πτώσης της αγοράς

1 / 3