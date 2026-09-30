Κάτω από τα 97 δολάρια το Brent, στα 70 ευρώ το φυσικό αέριο, μετά την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από τις ΗΠΑ

Takeaways by to pontiki AI Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παραμένουν...

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Παρά την μικρή ανάκαμψη των τιμών στη συνεδρίαση της Τετάρτης (30.9.2026), πετρέλαιο και φυσικό αέριο παραμένουν χαμηλότερα από τα ψυχολογικά φράγματα των 100 δολαρίων το βαρέλι και των 70 ευρώ η κιλοβατώρα αντίστοιχα, καθώς ανανεώθηκαν οι προσδοκίες της αγοράς για αποκατάσταση των ροών ενεργειακών προϊόντων από τη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί κάτω από τα 97 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη, μετά την απότομη πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι ενδείξεις για βελτίωση των ροών ενέργειας από τη Μέση Ανατολή και μια νέα σημαντική απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ συνέβαλαν στην άμβλυνση των ανησυχιών για τον εφοδιασμό.

Στο ίδιο μοτίβο και το αμερικανικού τύπου αργό WTI υποχωρεί κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Οι αναλυτές επεσήμαναν ότι ο μέσος όρος δεκαημέρου των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή ανέκαμψε στα 17,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 98% των επιπέδων προ της σύγκρουσης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία άρχισε πάλι τις εξαγωγές αργού μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης (East-West pipeline) με περίπου τη μισή δυναμικότητά του, ενώ συνεχίζεται η σταθερή ροή πετρελαίου μέσω μυστικών ναυτιλιακών μεταφορών από τα Στενά του Ορμούζ.

Στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση σχεδιάζει να απελευθερώσει έως και 40 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου (SPR), καθώς η χώρα είναι αντιμέτωπη με ράλι στις τιμές των καυσίμων.

Στοιχεία του κλάδου έδειξαν επίσης ότι τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια την περασμένη εβδομάδα. Παρ’ όλα αυτά, το Brent παραμένει σε τροχιά για τρίτη συνεχή μηνιαία άνοδο, λόγω της παρατεταμένης σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν και των εκτεταμένων διαταραχών στον εφοδιασμό.

Κάτω από τα 70 ευρώ/MWh το φυσικό αέριο

Εντωμεταξύ, οι τιμές του φυσικού αερίου υποχωρούν ελαφρώς με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του επόμενου μήνα στο ολλανδικό χρηματιστήριο ενέργειας να διαπραγματεύονται κάτω από τα 70 ευρώ/MWh.

Οι εισαγωγές LNG της Κίνας αναμένεται να μειωθούν για δεύτερο συνεχή μήνα, με τις παραδόσεις του Σεπτεμβρίου να προβλέπονται σε περίπου 5,3 εκατομμύρια τόνους, ποσότητα μειωμένη κατά περίπου 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υψηλές τιμές που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποθαρρύνουν τις άμεσες αγορές (spot market). Παράλληλα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση για την αναπλήρωση των ασυνήθιστα χαμηλών αποθεμάτων φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα, δεδομένου μάλιστα ότι περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου LNG διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης της ΕΕ είναι γεμάτες σε ποσοστό 71,33%, πολύ χαμηλότερα από τον εποχιακό μέσο όρο πενταετίας που ανέρχεται στο 87%, ενώ οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις στη Γερμανία βρίσκονται στο 57,74%.

Σημειώνεται ότι η ΕΕ έχει καλέσει τα κράτη-μέλη να εξοικονομήσουν ενέργεια και να συνεχίσουν την πλήρωση των αποθηκών. Από την άλλη μεριά, η QatarEnergy παρέτεινε το καθεστώς ανωτέρας βίας όσον αφορά τις προμήθειες LNG προς την ιταλική Edison έως τον Δεκέμβριο, ενώ οι ρυθμίσεις εφοδιασμού του Πακιστάν παρατάθηκαν έως τον Νοέμβριο, εν μέσω δυσκολιών στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

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