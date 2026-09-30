Η Γρατσία καλύπτει την Καρυστιανού για το «μηχάνημα βιοανάδρασης»: Πληροί όλες τις προϋποθέσεις, δεν συντρέχει καμία παρανομία

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Στην αντεπίθεση πέρασε η Μαρία Γρατσία, στενή συνεργάτιδα της Μαρίας Καρυστιανού, για το γεγονός ότι το ιατρείο της προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία μπήκε στα «κίτρινα» της εφαρμογής Medwatch, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να υποστηρίζει ότι «διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η Μ. Γρατσία είπε ότι η Μ. Καρυστιανού διαθέτει στο ιατρείο της «εξοπλισμό βιοσυντονισμού» και «μηχάνημα βιοανάδρασης» ωστόσο τόνισε ότι «το μηχάνημα πληροί όλες τις προϋποθέσεις, η κυρία Καρυστιανού έχει εξοπλισμό βιοσυντονισμού που έχουν εκατοντάδες ιατρεία ανά την επικράτεια» προσθέτοντας ότι «με έρευνα που κάναμε και σε επίπεδο ΕΕ, είναι ένα μηχάνημα που μπορεί κάποιος να έχει και για ιδιωτική χρήση».

«Θα ανέμενα από τα ΜΜΕ να αναζητήσουν τη λίστα όλων των κλινικών που έπιασε το medwatch, γιατί εδώ υπάρχει μια πολιτική στόχευση. Υπάρχουν και νομικές συνέπειες για αυτά, δεν είναι δυνατόν να απομονώνεις ένα ιατρείο» τόνισε η Μ. Γρατσία. «Δεν μας ενοχλεί ο έλεγχος, ίσα ίσα λέμε το αντίθετο ότι είναι καλοδεχούμενος γιατί θέση της κυρίας Καρυστιανού είναι ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να υπάρχουν διώξεις και απόδοση δικαιοσύνης για όλους. Το όλους περιλαμβάνει τους πάντες και τους πολιτικούς και την άρση του ακαταδίωκτου».

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι «θεσμικά δεν είναι δυνατόν να προανακοινώνεται από τον υπουργό Υγείας που έχει μια θεσμική θέση ότι θα γίνει έλεγχος σε ένα συγκεκριμένο ιατρείο», ενώ στρεφόμενη κατά της προέδρου του ΠΙΣ, Ματίνας Παγώνη, είπε ότι «δεν συντρέχει καμία παρανομία, δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος που να ξέρει ο οποιοσδήποτε αν υπάρχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Η κυρία Παγώνη δεν έχει κανέναν έλεγχο. Έκανε τοποθετήσεις που εκφεύγουν της αρμοδιότητας της από τη τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτοψία».

«Η κ. Καρυστιανού μετά από πάρα πολλά χρόνια έχει πελατεία απολύτως ικανοποιημένη γιατί έχω τύχει να ακούσω ακόμα και στον δρόμο ανθρώπους να εκφράζουν ευχαριστίες για την επάρκεια και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Όταν μια επαγγελματίας έχει δώσει διαπιστευτήρια, έχει ικανοποιημένο πελατολόγιο, δεν έχει απασχολήσει φορέα ή το πειθαρχικό. Το να απομονώνεται εξοπλισμός βιοσυντονισμού που οφείλουμε όλοι να ξέρουμε, πρώτα διασύρουμε και μετά κάνουμε ελέγχους» υπογράμμισε.

Κάτι μας λέει ότι η κόντρα αυτή θα… πάει μακριά.

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