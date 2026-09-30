Ο Τσίπρας στην Κυψέλη – Συνομίλησε με κατοίκους που τα σπίτια τους έχουν ρωγμές λόγω των έργων μετρό

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Στην Κυψέλη βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος συναντήθηκε με κατοίκους τα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του Μετρό.

Τον Αλέξη Τσίπρα στην Κυψέλη συνόδευσαν οι Μανώλης Πλειώνης, Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Νίκος Τριάντος, τομεάρχης Υποδομών, ο γραμματέας του κόμματος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, η Φωτεινή Παγκαλου, αναπληρωτής Τομεάρχης Στεγαστικής πολιτικής και ο Δημήτρης Λυριτσής, τομεάρχης στεγαστικής πολιτικής.

Σημειώνεται πως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 6 μμ, οι κάτοικοι πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κυψέλης.

«Άκουσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Ταχιάο, να δηλώνει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μένει σε αυτές τις πολυκατοικίες.

Συγχαρητήρια για την ειλικρίνειά του, αλλά από την άλλη πλευρά όμως δεν γίνεται να το λέει αυτό ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης και η κυβέρνηση να αφήνει τόσες οικογένειες να μένουν σε σπίτια τα οποία ο ίδιος ο υπουργός κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα και δεν θα έβαζε την οικογένειά του», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

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