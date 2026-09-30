Μύλος με την Interview: Η καταγγελία στο ΕΣΡ, η μη απάντηση Βασιλειάδη και πώς έφτασε το θέμα στο… ΠΑΣΟΚ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μύλος έχει γίνει μέσα σε λίγες ώρες στον χώρο των δημοσκοπήσεων, με αφορμή τη σοβαρή καταγγελία που κατατέθηκε στο ΕΣΡ για την Interview, την απάντηση που έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Βασιλειάδης, αλλά και μία φαινομενικά άσχετη παρέμβαση του επικεφαλής της MRB, Δημήτρη Μαύρου, η οποία έβαλε ξαφνικά στο κάδρο και δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Η υπόθεση ξεκίνησε από την καταγγελία του δικηγόρου Άρη Παπαδόπουλου, σύμφωνα με την οποία η επίμαχη δημοσκόπηση της Interview εμφανίζεται να ήταν έτοιμη και να είχε αποσταλεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία, βάσει της ταυτότητας της έρευνας, ολοκληρωνόταν η συλλογή των δεδομένων. Η υποψία δηλαδή ότι μία έρευνα ήταν έτοιμη πριν την ημερομηνία που λέει η ίδια ότι θα ήταν έτοιμη, οδηγεί αμέσως σε αμφισβήτηση και των ευρημάτων της, αλλά και της αξιοπιστίας της ίδιας της εταιρείας. Πόσο μάλλον που η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είναι καν μέλος του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς, που εφαρμόζει συγκεκριμένους κανόνες και μεθόδους στη διεξαγωγή των γκάλοπ.

Η έρευνα της Interview για την POLITIC αναφέρει ως διάστημα διεξαγωγής το 23-28 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 4.928 ατόμων. Ωστόσο, στην καταγγελία υποστηρίζεται ότι το αρχείο με την παρουσίαση της έρευνας είχε ήδη αποσταλεί στις 23:58 της 27ης Σεπτεμβρίου μέσω εφαρμογής επικοινωνίας για κινητά και υπολογιστές. topontiki.gr

Το PDF των 23:58 και η απάντηση που δεν ήρθε

Ο Δημήτρης Βασιλειάδης, μιλώντας στον Realfm 97,8, απάντησε με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους στην καταγγελία, κατηγορώντας τον δικηγόρο ότι επιχείρησε να κάνει «σόου» και υποστηρίζοντας ότι ο ενδεδειγμένος δρόμος για την αμφισβήτηση μιας δημοσκόπησης είναι η προσφυγή στην Ελεγκτική Δημοσκοπήσεων του ΣΕΔΕΑ. Εκείνο, όμως, που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι τι δεν απάντησε.

Ο επικεφαλής της Interview δεν διέψευσε ευθέως ότι το επίμαχο αρχείο υπήρχε στις 23:58 της 27ης Σεπτεμβρίου. Αντίθετα, αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο περιήλθε στα χέρια του καταγγέλλοντος, λέγοντας:

«Όταν τον ρώτησαν πώς βρήκε την έρευνα είπε ότι του ήρθε σε mail. Από ποιο mail σε ποιο mail; Την ανάλυση των δεδομένων την κάνω μόνο εγώ. Άρα από ποιο mail την πήρε;». Εδώ όμως προκύπτει μία σημαντική αναντιστοιχία.

Στην καταγγελία που έχει δημοσιοποιηθεί δεν αναφέρεται email ως τρόπος αποστολής του επίμαχου αρχείου. Ο Άρης Παπαδόπουλος αναφέρει ρητά ότι η έρευνα «στάλθηκε μέσω εφαρμογής επικοινωνίας για κινητά και υπολογιστές, επιλεκτικά και εμπιστευτικά ήδη από τις 23:58 στις 27/9/2026».

Το ψηφιακό πειστήριο που συνοδεύει την καταγγελία εμφανίζει πράγματι αρχείο PDF σε εφαρμογή επικοινωνίας, με ώρα αποστολής 23:58 και ημερομηνία 27/09/26. Άρα τίθεται ένα σοβαρό ζήτημα, που πρέπει να ελεγχθεί από τους αρμόδιους φορείς.

Δημιουργεί όμως ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα, στο οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καθαρή απάντηση από την εταιρεία: Υπήρχε ή όχι στις 23:58 της 27ης Σεπτεμβρίου το PDF με την παρουσίαση της συγκεκριμένης έρευνας και, εφόσον υπήρχε, πώς συμβιβάζεται αυτό με την αναγραφόμενη ολοκλήρωση της έρευνας στις 28 Σεπτεμβρίου;

Αυτό είναι πλέον το κρίσιμο ζήτημα και όχι εάν η καταγγελία έπρεπε να γίνει στο ΕΣΡ ή στον ΣΕΔΕΑ, ούτε «από ποιο mail σε ποιο mail» διακινήθηκε το αρχείο.

Η καταγγελία, άλλωστε, έχει κοινοποιηθεί σε ένα εξαιρετικά μεγάλο φάσμα θεσμικών φορέων, μεταξύ των οποίων ΕΣΡ, Προεδρία της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής, Γραφείο Πρωθυπουργού, Άρειος Πάγος, Εισαγγελία Πρωτοδικών, ΣΕΔΕΑ και κόμματα της αντιπολίτευσης. topontiki.gr

Και ξαφνικά… Δουδωνής και Καρχιμάκης

Μέσα σε αυτό το ήδη φορτισμένο κλίμα ήρθε μία δεύτερη ιστορία από τον χώρο των δημοσκοπήσεων, η οποία δεν συνδέεται αποδεδειγμένα με την καταγγελία κατά της Interview, αλλά προκαλεί εύλογη συζήτηση λόγω του περιεχομένου της.

Ο Δημήτρης Μαύρος της MRB απάντησε δημόσια σε ανάρτηση χρήστη ο οποίος σχολίαζε την εξέλιξη της δημοσκοπικής σχέσης ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ.

Ο χρήστης είχε αναρτήσει γράφημα για τη δημοσκοπική πορεία των δύο κομμάτων, γράφοντας:

«Αυτά τα παιχνίδια παίζονται…»

Και ο Δημήτρης Μαύρος απάντησε:

«Τόσο Έλληνας πια. Μπράβο πατριώτη!!! Διορθώνουμε λοιπόν γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς εεεε!!!! Νύχτα μαύρη βαθιά. Ξέρεις ποιος έφερε αυτήν την αλλαγή. Πήγαινε ρώτα τον Δουδωνή και τον Λευτέρη Καρχιμάκη και μετά να γράφεις αυτά που γράφεις».

Η παρέμβαση είναι αξιοσημείωτη ακριβώς επειδή ο επικεφαλής μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες δημοσκοπήσεων της χώρας κατονομάζει δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε μία συζήτηση για τη μεταβολή των δημοσκοπικών ποσοστών. Τι ακριβώς εννοεί; Γιατί παραπέμπει συγκεκριμένα στον Παναγιώτη Δουδωνή και τον Λευτέρη Καρχιμάκη;

Και κυρίως, ποια είναι η «αλλαγή» που, σύμφωνα με τον Δημήτρη Μαύρο, γνωρίζουν τα δύο στελέχη και ποιος ή τι την «έφερε»;

Η ανάρτηση δεν δίνει τις απαντήσεις και θα ήταν αυθαίρετο να συναχθεί από αυτήν ότι ο Μαύρος καταγγέλλει οποιαδήποτε παρέμβαση στις δημοσκοπήσεις. Το βέβαιο είναι ότι η διατύπωσή του αφήνει ανοιχτή μια πολιτικά ενδιαφέρουσα συζήτηση και δημιουργεί λόγο να ζητηθούν διευκρινίσεις τόσο από τον ίδιο όσο και από τα δύο στελέχη που κατονομάζει.

Η συγκυρία κάνει το σχόλιο ακόμη πιο ενδιαφέρον. Η επίμαχη δημοσκόπηση της Interview καταγράφει ένα κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ ΕΛ.Α.Σ. και ΠΑΣΟΚ, που είναι εντυπωσιακά μεγαλύτερο από αντόστοιχα ευρήματα άλλων εταιρειών τις τελευταίες ημέρες: στην πρόθεση ψήφου η ΕΛ.Α.Σ. βρίσκεται στο 14% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,7%, ενώ στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 15,4% και 14%. topontiki.gr

Μάλιστα, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Τάσος Κουρκούτας, πανηγύριζαν από πολύ νωρίς χθες για τα ευρήματα της Interview, με την οποία πάντως οι σχέσεις του Κινήματος έχουν περάσει από πολλά σκαμπανεβάσματα. Μετά την καταγγελία και την αποκάλυψη ότι η έρευνα ήταν έτοιμη νωρίτερα απ’ όσο έπρεπε, οι πανηγυρισμοί κόπασαν κάπως.

Έχουμε επομένως δύο διαφορετικές υποθέσεις, οι οποίες δεν πρέπει να συγχέονται χωρίς στοιχεία, αλλά συναντώνται σε ένα κοινό και ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο: την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα κινείται προς τις εκλογές και η μάχη για τη δεύτερη θέση αποκτά ολοένα μεγαλύτερη πολιτική σημασία.

Στη μία περίπτωση υπάρχει μια επίσημη καταγγελία και ένα συγκεκριμένο ψηφιακό πειστήριο που πρέπει να ελεγχθεί. Στην άλλη, ένας από τους γνωστότερους δημοσκόπους της χώρας κάνει μία αινιγματική δημόσια αναφορά σε δύο στελέχη ενός κόμματος, χωρίς να εξηγεί τι ακριβώς εννοεί.

Και στις δύο περιπτώσεις, πάντως, υπάρχει κάτι κοινό: χρειάζονται καθαρές απαντήσεις. Γιατί όσο πλησιάζουν οι κάλπες, οι δημοσκοπήσεις δεν αποτελούν απλώς μια φωτογραφία της στιγμής. Διαμορφώνουν την πολιτική συζήτηση, επηρεάζουν στρατηγικές και προσδοκίες και γι’ αυτό ακριβώς η διαφάνεια γύρω από τον τρόπο διεξαγωγής και παρουσίασής τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για Ταμείο Ανάκαμψης: «Δεν χάθηκε ούτε ευρώ, μεγάλοι ωφελημένοι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες»- Υποβλήθηκε το τελευταίο αίτημα πληρωμής

Δένδιας από Βρυξέλλες: Η Τουρκία συνιστά απειλή για την Ελλάδα – Πρέπει να δημιουργηθεί μία πανευρωπαϊκή άμυνα

Πολάκης: «Πανικόβλητος ο Άδωνις παραπέμπει τον Πατούλη, παραιτηθείτε και οι δύο έρχονται κι άλλες αποκαλύψεις»