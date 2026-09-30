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30.09.2026 08:45

Ελληνικά Γαλακτοκομεία: Τζίρος 750 εκατ. ευρώ, εξαγωγές και επενδύσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στην αγορά τροφίμων

30.09.2026 08:45
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Με τον πήχη των πωλήσεων να πλησιάζει πλέον τα 750 εκατ. ευρώ, τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία ενισχύουν τη θέση τους ως ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους τροφίμων της χώρας, έχοντας παράλληλα μεταφέρει σημαντικό μέρος του παιχνιδιού εκτός ελληνικών συνόρων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε το 2025 στα 749,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 14,98%, ενώ οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 19,3%. Πλέον, περίπου το 65% του κύκλου εργασιών προέρχεται από το εξωτερικό, με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες.

Η εικόνα της κερδοφορίας εμφανίζεται θετική, αλλά με σαφώς μικρότερη ταχύτητα από εκείνη των πωλήσεων. Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 1,83%, στα 94,6 εκατ. ευρώ από 92,95 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 29,7 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 157,7 εκατ. ευρώ, με περιθώριο μικτού κέρδους 21,03%.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται κυρίως στην επόμενη ημέρα. Μέσα στο 2025 ο όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις 46 εκατ. ευρώ, ενώ στο χαρτοφυλάκιό του εντάχθηκαν η ΔΩΔΩΝΗ και η Κάμπος Χίου. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν νέες θυγατρικές στην Πολωνία και την Ισπανία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη διεθνή παρουσία.

Η στρατηγική αυτή δείχνει ότι τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία δεν περιορίζονται πλέον στην παραδοσιακή μάχη του ραφιού στην ελληνική αγορά. Χτίζουν μεγαλύτερη παραγωγική βάση, διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο σημάτων και ταυτόχρονα αποκτούν ισχυρότερα κανάλια πωλήσεων στο εξωτερικό.

Το στοίχημα από εδώ και πέρα είναι διπλό. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και η ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων και, από την άλλη, η μετατροπή αυτής της ανάπτυξης σε υψηλότερη κερδοφορία.

Σε μια αγορά τροφίμων όπου το κόστος πρώτων υλών, ενέργειας και μεταφορών εξακολουθεί να δημιουργεί πιέσεις, η μεγάλη κλίμακα αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Και ο θεσσαλικός όμιλος έχει πλέον αποκτήσει μέγεθος που του επιτρέπει να κοιτάζει πολύ περισσότερο προς τις διεθνείς αγορές παρά αποκλειστικά προς το ελληνικό ράφι.

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