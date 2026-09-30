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30.09.2026 10:01

Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκε το αίτημα για την εξέταση Γεωργιάδη και Μαρκόπουλου

30.09.2026 10:01
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Με την απόφαση του δικαστηρίου επί των αιτημάτων της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνις Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος και επιφυλάχθηκε για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του Νικόλαου Ναλμπάντη.

Διέταξε ωστόσο την κατάσχεση του τηλεφώνου από αρμόδιο αστυνομικό υπάλληλο και παρήγγειλε την σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης και υποβολής της στο δικαστήριο.

Αυτή τη στιγμή η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου-Ιάσωνα Γεωργιάδη, πολυτραυματία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

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