Δεν παραιτείται ο Φλωρίδης μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου: Επιμένει στη φράση του τα μπάζα 

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Τι κι αν ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για το διαβόητο «ξεμπάζωμα και μπάζωμα» του σημείου της αδιανόητης σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, δηλαδή, ακριβώς γι’ αυτό που τον κατηγορούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος;

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, αισθάνεται… δικαιωμένος για την απίστευτη φράση που είχε εκστομίσει από το βήμα της Βουλής, ότι «όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα», φράση η οποία είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ισχυρίστηκε ότι «η πιο δικαιωμένη φράση είναι αυτή» προσθέτοντας: «Να θυμίσω ότι το μπάζωμα δεν μπορεί να αποκοπεί, αλλά είναι στοιχείο της συνωμοσίας που εξυφάνθηκε από κόμματα αντιπολίτευσης και άλλες δυνάμεις, για να αποδοθεί η κατηγορία της συγκάλυψης».

Σημείωσε, δε, ότι «το πολιτικό ζήτημα ήταν ότι εξυφάνθηκε μια συνωμοσία, που οδήγησε εκατομμύρια Έλληνες στο δρόμο και πίστεψαν ότι υπάρχει κάτι πίσω από αυτή τη φοβερή τραγωδία», ενώ για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, είπε ότι έγινε, διότι «έγιναν επεμβάσεις, που ενδεχομένως μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλοίωση στοιχείων», αν και υποστήριξε ότι η απόφαση παραπομπής ως προς την αλλοίωση στοιχείων είναι υποθετική.

Παράλληλα, ο Γ. Φλωρίδης απέκρουσε την απαίτηση του Αλέξη Τσίπρα για παραίτησή του, λέγοντας ότι «η δήλωση αυτή (σ.σ. για τους πολιτικούς και τα μπάζα) είναι η απολύτως δικαιωμένη. Τι δεν μου συγχωρεί ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι στην αντιπολίτευση; Εγώ αγωνίστηκα για να αποκαλυφθεί το ψέμα, η συνωμοσία και η απάτη, αυτό τους τρελαίνει. Να ζητά ο Τσίπρας παραίτηση για μια δήλωση που δικαιώθηκε, την ώρα που έπαιζε το θέατρο για το Μάτι και ούτε που του είχε περάσει από το μυαλό να παραιτηθεί κανείς πάει πολύ. Για ποιο λόγο να παραιτηθώ;», αναρωτήθηκε.

Ψαρόπουλος: Αντίδικός μας ο Φλωρίδης

Όλα αυτά έρχονται λίγο μετά τη συνέντευξη του Αντώνη Ψαρόπουλου στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό, όπου τόνισε ότι «ο κ. Φλωρίδης ήταν και συνεχίζει να είναι αντίδικος των συγγενών. Θα πρέπει να δώσει κι αυτός εξηγήσεις τι πρέσβευε. Έχει και το θράσος να κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, μιλάμε για απερίγραπτο θράσος. Ενδεχομένως να θέλει να αποκτήσει κι αυτός μια βουλευτική ασυλία για οτιδήποτε προκύψει στο μέλλον. Ο κ. Φλωρίδης για την πλειοψηφία των συγγενών ήταν αντίδικος, στάθηκε απέναντί μας όχι δίπλα μας».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «συγκάλυψη» και για «επιβεβαίωση» των συγγενών, όπως είπε, αναφερόμενος στις δικαστικές εξελίξεις με τον Χρήστο Τριαντόπουλο: «Εμείς ξεκινήσαμε τη διερεύνηση της υπόθεσης και επιβεβαιωνόμαστε. Επιβεβαιώθηκαν όσα είχαμε καταθέσει», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το μπάζωμα «συγκάλυψη», ενώ υπογράμμισε ότι «υπήρχε απροθυμία από την πλευρά των αρμοδίων τοπικών εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών να το πράξουν αυτεπαγγέλτως. Εμείς οι συγγενείς έχουμε υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη που θα έπρεπε να λειτουργεί αυτεπαγγέλτως».

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