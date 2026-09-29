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29.09.2026 12:08

Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το «μπάζωμα» – Στο εδώλιο για παράβαση καθήκοντος

29.09.2026 12:08
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Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση του αποκαλούμενου «μπαζώματος» στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, μετά την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.

Οι δικαστές υιοθέτησαν την πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά και αποφάσισαν την παραπομπή του πρώην υφυπουργού στο εδώλιο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Η υπόθεση αφορά τους χειρισμούς που έγιναν στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

Στο επίκεντρο η αλλοίωση του χώρου

Το σκέλος της κατηγορίας συνδέεται με όσα συνέβησαν στον τόπο της τραγωδίας μετά το δυστύχημα και ειδικότερα με την αλλοίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η περισυλλογή όλων των νεκρών.

Με την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος οδηγείται πλέον ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για να δικαστεί για παράβαση καθήκοντος.

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