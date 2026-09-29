Θρήνος στην Καβάλα: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε αγώνα

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Τραγική κατάληξη είχε ο σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος είχε χτυπήσει στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Ο νεαρός αθλητής νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλας, ωστόσο τελικά έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Πώς συνέβη ο σοβαρός τραυματισμός

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, στη διάρκεια της αναμέτρησης του Βύρωνα Καβάλας με τον Αίαντα Παναγίας για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣΚ, η οποία διεξαγόταν στη Θάσο.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα. Κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας, ο 16χρονος βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο και προσέκρουσε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του, ο αγώνας διεκόπη.

Τα κρίσιμα γεγονότα που ακολούθησαν ήταν:

Ο γιατρός του αγώνα έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον 16χρονο.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής εισήχθη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλας, όπου νοσηλευόταν μέχρι που κατέληξε.

Θρήνος στον Βύρωνα Καβάλας

Η είδηση του θανάτου του 16χρονου έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην ομάδα του. Ο ΑΠΣ Βύρων Καβάλας αποχαιρέτησε με ανάρτησή του τον ποδοσφαιριστή της δεύτερης ομάδας, Gjana Asllan, τον οποίο αποκαλεί «Άνι».

Στην ανακοίνωσή του, ο σύλλογος αναφέρει:

«Με αβάσταχτη οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Β’ Gjana Asllan, τον Άνι μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και συμμετέχουμε στο πένθος τους. Τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία.

Ο Βύρωνας Καβάλας πενθεί, έχασε ένα παιδί του.

Καλό ταξίδι αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας.

Η διοίκηση, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και ολόκληρη η αθλητική σου οικογένεια στον Βύρωνα Καβάλας».

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