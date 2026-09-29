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29.09.2026 10:57

Θεσσαλονίκη: Δικάζεται στο Στρατοδικείο γιατρός του 424 για ιατρικό λάθος – Δεν διέγνωσε καρκίνο σε ασθενή

29.09.2026 10:57
gsne424

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Στο Στρατοδικείο δικάζεται σήμερα στρατιωτικός γιατρός ο οποίος κατηγορείται ότι καθυστέρησε διάγνωση καρκίνου σε ασθενή.

Η υπόθεση αφορά έναν 57χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον περασμένο Μάρτιο, όμως ήταν αυτός ο οποίος στο στρατοδικείο είχε καταθέσει μήνυση το 2024 κατά παντός υπευθύνου, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο και ενημερώθηκε ένα χρόνο μετά.

Ήταν Δεκέμβριος του 2002 όταν ο τότε συνταξιούχος αστυνομικός πήγε στο 424, υποβλήθηκε σε επέμβαση για σκωληκοειδίτιδα, έγινε βιοψία στο δείγμα, όμως ενημερώθηκε έναν χρόνο μετά, τον Δεκέμβριο του 2023, ότι τελικά είχε καρκίνο.

Όπως φαίνεται ήταν πάρα πολύ αργά, καθώς είχε προχωρήσει η νόσος και ο 57χρονος έχασε τη ζωή του τον Μάρτιο του 2026.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Στρατοδικείου έχει παραπεμφθεί για σωματική βλάβη από αμέλεια ο χειρουργός, θεράπων γιατρός του αστυνομικού, ο οποίος δεν τον ενημέρωσε και καθυστέρησε να διαβιβάσει το αποτέλεσμα της βιοψίας.

Σήμερα το δικαστήριο θα κρίνει τι ακριβώς θα γίνει με την εξέλιξη της δίκης, γιατί πλέον η κατηγορία αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το παράδοξο είναι ότι ήδη για αυτή την κατηγορία, δηλαδή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια έχει παραπεμφθεί σε δίκη ο τότε διοικητής του νοσοκομείου 424, ως κατηγορούμενος ότι δεν φρόντισε να υπάρχει αντίστοιχος γιατρός στο τμήμα για να δει τα αποτελέσματα της βιοψίας. Αυτή είναι η κατηγορία και ο ίδιος την αρνείται.

Από το Τριμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης αναμένεται να διασαφηνιστεί και η εξέλιξη της υπόθεσης σε ποινικό επίπεδο.

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