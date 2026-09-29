Διπλό τηλεφώνημα για βόμβα στην Εισαγγελία Πειραιά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου 2026 στον Πειραιά, μετά από απειλητικά τηλεφώνηματα για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο των Δικαστηρίων Πειραιά.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ έγιναν δύο τηλεφωνήματα, ένα στην Εισαγγελία Πειραιά και ένα στο 100.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κλήση έγινε περί τις 10:00 με τον άγνωστο να μην δίνει χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.

Αμέσως ξεκίνησε διαδικασία ελέγχου στο κτίριο, ενώ για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Νοταρά.

Παράλληλα αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση του κτιρίου, με δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, εργαζομένους και πολίτες να απομακρύνονται από τους χώρους των δικαστηρίων.

Παρόμοιο τηλεφώνημα – το οποίο αποδείχθηκε ως φάρσα- είχε γίνει και πριν από λίγες μέρες.

Διαβάστε επίσης:

Κέα: Απαγορεύτηκε ο απόπλους του «ΙΟΝΙΣ» λόγω μηχανικής βλάβης

SOS εκπέμπουν τα Κύθηρα: Δεν υπάρχουν καθηγητές στο Γενικό Λύκειο – Κενά σε μαθήματα των Πανελλαδικών

Ο χειμώνας ήρθε… νωρίς στα ορεινά – Στα λευκά ο Όλυμπος, πού έπεσε η θερμοκρασία κάτω από τους 2 βαθμούς