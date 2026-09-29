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29.09.2026 10:36

Διπλό τηλεφώνημα για βόμβα στην Εισαγγελία Πειραιά

29.09.2026 10:36
DIKASTIRIAPIREA

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου 2026 στον Πειραιά, μετά από απειλητικά τηλεφώνηματα για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο των Δικαστηρίων Πειραιά.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ έγιναν δύο τηλεφωνήματα, ένα στην Εισαγγελία Πειραιά και ένα στο 100.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κλήση έγινε περί τις 10:00 με τον άγνωστο να μην δίνει χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.

Αμέσως ξεκίνησε διαδικασία ελέγχου στο κτίριο, ενώ για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Νοταρά.

Παράλληλα αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση του κτιρίου, με δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, εργαζομένους και πολίτες να απομακρύνονται από τους χώρους των δικαστηρίων.

Παρόμοιο τηλεφώνημα – το οποίο αποδείχθηκε ως φάρσα- είχε γίνει και πριν από λίγες μέρες.

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