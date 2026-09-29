search
ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 12:32
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2026 11:25

«Μάνα, Μητέρα, Μαμά» του Γιώργου Διαλεγμένου στο θέατρο Άλμα – Σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη

29.09.2026 11:25
theatro-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Non Grata Productions παρουσιάζει στο Θέατρο Άλμα, από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου το εμβληματικό έργο του Γιώργου Διαλεγμένου «Μάνα, Μητέρα, Μαμά», σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη. Ένα πικρά κωμικό και βαθιά ανθρώπινο έργο για την οικογένεια, τη μνήμη, τη μοναξιά και τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Είναι η πρώτη μας λέξη. Με τα χρόνια, το «μαμά» γίνεται «μάνα», ύστερα «μητέρα» και στο τέλος πάλι «μαμά». Το έργο του Γιώργου Διαλεγμένου δεν είναι θεατρικό, είναι ένα κομμάτι από τον κόσμο μας. Όχι γιατί εμπεριέχει την αρχή, τη ρίζα μας, την ίδια μας τη μάνα και την σχέση μας μαζί της, άρα και τη σχέση μας με την γενέθλια γη, αλλά γιατί κάθε του σχεδόν λέξη είναι μέρος της νεοελληνικής μας λαλιάς, κάθε του σιωπή είναι τόσο γνώριμη όσο εκείνες που στέκονται πάνω από τα κεφάλια του σπιτιού μας.

Η Αθήνα αλλάζει καθημερινά πρόσωπο, το ίδιο και οι κάτοικοί  της για να επιβιώσουν. Μια ηλικιωμένη μητέρα πιέζεται από τους γιους και τις νύφες της να δώσει το σπίτι της. Παρά την προσπάθεια της να αντισταθεί στο τέλος δίνει την έγκρισή της.

Ανάμεσα στη σάτιρα και τη συμπόνια, ο συγγραφέας κατορθώνει και φτιάχνει μια κωμωδία που σε κάνει να κλαις κι ένα δράμα που γελάς. Μέσα από τον ρυθμό και τον αυθορμητισμό της καθημερινότητας, οι ήρωες του έργου ζουν «μεταξύ βόθρου και ουρανού», όπως ο ίδιος ο Διαλεγμένος αναφέρει, μέσα σε μια άγρια οικονομική ανασφάλεια, σε έναν κοινωνικό και πολιτικό μαρασμό.

Με μια μοναδική τεχνική γένεσης του θεατρικού λόγου, το έργο θέτει πολλά περισσότερα από το θέμα της τρίτης ηλικίας, θέτει το θέμα της ίδιας της ύπαρξης, το αδιέξοδο δηλαδή ως κανόνα πλέον του νεοελληνικού μας βίου.

Ο Μάνος Καρατζογιάννης, με μακρά θητεία στο ελληνικό έργο, σκηνοθετεί το πικρά κωμικό, στο βάθος σπαρακτικό «αριστούργημα» του Γιώργου Διαλεγμένου, όπως το είχε χαρακτηρίσει ο γεννήτορας του ελληνικού μεταπολεμικού θεάτρου Ιάκωβος Καμπανέλλης, δεκαπέντε χρόνια μετά το τελευταίο του ανέβασμα στην Αθήνα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

  • Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος
  • Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Θανάσης Βλαβιανός, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Τόνια Μαράκη, Νίκος Ορφανός και Σμαράγδα Σμυρναίου

  • Σκηνικά: Άγγελος Αγγελή
  • Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Κρυσταλλία Θεοδώρου
  • Creative Agency: GridFox
  • Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Άρης Λουπάσης
  • Παραγωγή: Non Grata Productions

  • Θέατρο Άλμα Ακομινάτου 15, Αθήνα
  • 21 0522 0100

Από 21 Οκτωβρίου, κάθε Τετάρτη στις 19:30, Παρασκευή και Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 19:00

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο ηθοποιός Dennis Haskins, «ο αγαπημένος λυκειάρχης της Αμερικής» από το «Saved by the Bell»

Μεγάλη νικήτρια του Animasyros 2026 η ταινία «Please» της Άννας Μάντζαρη

Απειλές, απόπειρες τρομοκράτησης και διαμαρτυρίες κατά των δημιουργών του NAZA στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στη Νέα Υόρκη



Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης:

«Ο Κύκλος των Ανώνυμων Εξαρτήσεων» του Διονύση Μακρή στο Θέατρο ΜΕΤΣ

«Ρόσμερσχολμ» του Γιάννη Χουβαρδά στο Θέατρο Τέχνης (Πρώτες φωτογραφίες)

«ΠΙΝΕΛΟΠΗ» της Χριστίνας Ντούμα – (Theodore’s Miracle): Μια παράσταση για καλό σκοπό στο Από Μηχανής Θέατρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
venzini antlia
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης βάζουν εταιρείες

DB2026AU00894_medium
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αποκάλυψη Volkswagen ID. Tiguan: Ο αντικαταστάτης των ID.4 και ID.5 έρχεται τον Οκτώβριο

models-reunion-new
LIFESTYLE

Επικό reunion για 6 supermodels των 90’s – «Απόδραση» στις Σπέτσες με διάθεση… πενθήμερης! (Videos/Photos)

mazonakis_2109_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ναι» από τον εισαγγελέα στην άρση απορρήτου για 6 κινητά – Η Γάκα «έχει πει την αλήθεια» λέει ο νέος συνήγορος υπεράσπισης

paramount_1011_1920-1080_new
MEDIA

Paramount: Με ομόλογα σκοπεύει να αντλήσει «ζεστό χρήμα» από την αγορά για να υποστηρίξει την επικείμενη εξαγορά της Warner Bros Discovery

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη: «Να τελειώσει η πλάκα για το χειρότερο μνημόνιο, το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7»

diesel_aftokinito_2402_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Η Ευρώπη κόβει φόρους, στην Ελλάδα μετρούν ακόμη τα λεπτά της επιδότησης

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

ano-liosia
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέφυγε η κατάσταση στα Άνω Λιόσια: «Τα έχετε κάνει σκ@@@, είμαι εγώ ο μ@@@@@ εδώ πέρα», φώναζε εκπαιδευτικός σε νήπια - Δέχθηκε επίθεση

gerapetritis- floridis- theoxaris – livanios – new
ΚΑΛΧΑΣ

Νέο μπέρδεμα με το καλώδιο, οι ταξιδιώτες VIP, ο Φλωρίδης και οι πασόκοι της Θεσσαλονίκης, ο πάγος σε αχάμπαρους γαλάζιους και η κρούση στον Ασλανίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 12:32
venzini antlia
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης βάζουν εταιρείες

DB2026AU00894_medium
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αποκάλυψη Volkswagen ID. Tiguan: Ο αντικαταστάτης των ID.4 και ID.5 έρχεται τον Οκτώβριο

models-reunion-new
LIFESTYLE

Επικό reunion για 6 supermodels των 90’s – «Απόδραση» στις Σπέτσες με διάθεση… πενθήμερης! (Videos/Photos)

1 / 3