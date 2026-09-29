«Μάνα, Μητέρα, Μαμά» του Γιώργου Διαλεγμένου στο θέατρο Άλμα – Σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη

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Η Non Grata Productions παρουσιάζει στο Θέατρο Άλμα, από την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου το εμβληματικό έργο του Γιώργου Διαλεγμένου «Μάνα, Μητέρα, Μαμά», σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη. Ένα πικρά κωμικό και βαθιά ανθρώπινο έργο για την οικογένεια, τη μνήμη, τη μοναξιά και τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Είναι η πρώτη μας λέξη. Με τα χρόνια, το «μαμά» γίνεται «μάνα», ύστερα «μητέρα» και στο τέλος πάλι «μαμά». Το έργο του Γιώργου Διαλεγμένου δεν είναι θεατρικό, είναι ένα κομμάτι από τον κόσμο μας. Όχι γιατί εμπεριέχει την αρχή, τη ρίζα μας, την ίδια μας τη μάνα και την σχέση μας μαζί της, άρα και τη σχέση μας με την γενέθλια γη, αλλά γιατί κάθε του σχεδόν λέξη είναι μέρος της νεοελληνικής μας λαλιάς, κάθε του σιωπή είναι τόσο γνώριμη όσο εκείνες που στέκονται πάνω από τα κεφάλια του σπιτιού μας.

Η Αθήνα αλλάζει καθημερινά πρόσωπο, το ίδιο και οι κάτοικοί της για να επιβιώσουν. Μια ηλικιωμένη μητέρα πιέζεται από τους γιους και τις νύφες της να δώσει το σπίτι της. Παρά την προσπάθεια της να αντισταθεί στο τέλος δίνει την έγκρισή της.

Ανάμεσα στη σάτιρα και τη συμπόνια, ο συγγραφέας κατορθώνει και φτιάχνει μια κωμωδία που σε κάνει να κλαις κι ένα δράμα που γελάς. Μέσα από τον ρυθμό και τον αυθορμητισμό της καθημερινότητας, οι ήρωες του έργου ζουν «μεταξύ βόθρου και ουρανού», όπως ο ίδιος ο Διαλεγμένος αναφέρει, μέσα σε μια άγρια οικονομική ανασφάλεια, σε έναν κοινωνικό και πολιτικό μαρασμό.

Με μια μοναδική τεχνική γένεσης του θεατρικού λόγου, το έργο θέτει πολλά περισσότερα από το θέμα της τρίτης ηλικίας, θέτει το θέμα της ίδιας της ύπαρξης, το αδιέξοδο δηλαδή ως κανόνα πλέον του νεοελληνικού μας βίου.

Ο Μάνος Καρατζογιάννης, με μακρά θητεία στο ελληνικό έργο, σκηνοθετεί το πικρά κωμικό, στο βάθος σπαρακτικό «αριστούργημα» του Γιώργου Διαλεγμένου, όπως το είχε χαρακτηρίσει ο γεννήτορας του ελληνικού μεταπολεμικού θεάτρου Ιάκωβος Καμπανέλλης, δεκαπέντε χρόνια μετά το τελευταίο του ανέβασμα στην Αθήνα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος

Γιώργος Διαλεγμένος Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Θανάσης Βλαβιανός, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Τόνια Μαράκη, Νίκος Ορφανός και Σμαράγδα Σμυρναίου

Σκηνικά: Άγγελος Αγγελή

Άγγελος Αγγελή Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Βασιλική Σύρμα Βοηθός σκηνοθέτη: Κρυσταλλία Θεοδώρου

Κρυσταλλία Θεοδώρου Creative Agency: GridFox

GridFox Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Άρης Λουπάσης

Άρης Λουπάσης Παραγωγή: Non Grata Productions

Θέατρο Άλμα Ακομινάτου 15, Αθήνα

Ακομινάτου 15, Αθήνα 21 0522 0100

Από 21 Οκτωβρίου, κάθε Τετάρτη στις 19:30, Παρασκευή και Σάββατο στις 20:30 και Κυριακή στις 19:00

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