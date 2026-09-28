«Ρόσμερσχολμ» του Γιάννη Χουβαρδά στο Θέατρο Τέχνης (Πρώτες φωτογραφίες)

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Με το έργο του Χένρικ Ίψεν «Ρόσμερσχολμ» επιστρέφει τη νέα θεατρική σεζόν ο σκηνοθέτης Γιάννης Χουβαρδάς, επιστρατεύοντας έναν δυνατό θίασο επί σκηνής.

Ο Γιοχάνες, πάστορας, τελευταίος απόγονος του ένδοξου, συντηρητικού γένους των Ρόσμερ, ιδιοκτήτης του κτήματος Ρόσμερσχολμ που κουρνιάζει στην άκρη ενός ήσυχου φιόρδ, βρίσκεται σε συνειδησιακή κρίση και θέλει να εξευγενίσει τους ανθρώπους φέρνοντας την μεγάλη κοινωνική επανάσταση.

Ενας δυνατός θίασος επί σκηνής

Η Μπεάτε Ρόσμερ, σύζυγός του, πλάσμα αιθέριας ομορφιάς, είναι αδύνατο να τεκνοποιήσει και πάσχει από αυτοκαταστροφικές ενοχές και μανία καταδίωξης. Κάθε βράδυ χτενίζεται μάταια επί ώρες μπροστά στον χρυσοποίκιλτο καθρέφτη της.

Ο Καθηγητής Κρολ, αγνώστου μικρού ονόματος, ιδιαίτερα εγκρατής εκπρόσωπος του συντηρητικού κόμματος και φανατικός υπερασπιστής των πατροπαράδοτων ηθικών αξιών, κοιμάται με το άγαλμα της Παρθένου στο προσκεφάλι του.

Ο Πέντερ Μόρτενσγκορ, αμφιβόλου ηθικής εκδότης προοδευτικής εφημερίδας, με βαμμένο κόκκινο μαλλί και μασώντας τα απομεινάρια ενός πούρου, μπαίνει στα σπίτια από τα παράθυρα και γνωρίζει τα πάντα σχεδόν πριν συμβούν.

Μέχρι εδώ, κανείς από όσους προαναφέρθηκαν δεν είναι τρολ. Όμως. Η κυρία Χέλσετ (το μικρό της όνομα δεν μας ενδιαφέρει), οικονόμος στο Ρόσμερσχολμ, συνδέεται εσωτερικά με τα άσπρα άλογα του κτήματος και τους νεκρούς του και ταυτίζεται σε ακραίο βαθμό με την νεκρή σύζυγο του πάστορα.

Έχει δει όλες τις ταινίες του Χίτσκοκ στο μυαλό της και έχει διαβάσει όλα τα μυθιστορήματα των αδελφών Μπροντέ μέσω μυστικής αλληλογραφίας. Αυτή, μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε, πως έχει κάποια κρυφά χαρακτηριστικά από τρολ, αλλά τα κρύβει επιμελώς, με άγνωστα κίνητρα. Και τώρα προσοχή.

Ο Ούλρικ Μπρέντελ, γνήσιο τρολ υπ’ αριθμόν 1: πρώην ιδεολόγος επαναστάτης, ερασιτέχνης ηθοποιός και οραματιστής συγγραφέας, νυν γυρολόγος, μέθυσος και θαυματοποιός. Αυτός μπαίνει στα σπίτια από τις ντουλάπες των υπνοδωματίων και ακρωτηριάζει μικρά δάχτυλα και αυτιά κοριτσιών.

Ρεμπέκα Βεστ, τρολ υπ’ αριθμόν 2: κόρη μαμής, υιοθετημένη από τον διαφωτισμένο ανάπηρο γιατρό Δρα Βεστ από τον μακρινό Βορρά και έχοντας κληρονομήσει την επαναστατική του βιβλιοθήκη, συντροφεύει τη σύζυγο του πάστορα Ρόσμερ στην μοναξιά της.

Μια μέρα ζωντανεύει μέσα της ο δαίμονας του Gaslight και ερωτεύεται τον Γιοχάνες Ρόσμερ. Αρχίζει να φυτεύει σ’ εκείνον τον σπόρο της κοινωνικής εξέγερσης, και να καλλιεργεί σ’ εκείνην τις φοβίες της και να βαθύνει τα συμπλέγματά της, μέχρι το σημείο που η Μπεάτε Ρόσμερ, σε απόλυτη απελπισία, πηδά μέσα στα βαθιά, ορμητικά νερά του καταρράκτη που διατρέχει το κτήμα και φιλοξενεί άσπρα άλογα που καλπάζουν όποτε κάποιος αποτολμά να περάσει στην απέναντι όχθη.

Η συνέχεια επί της οθόνης:

θα υπερνικήσει ο Γιοχάνες Ρόσμερ το βάρος των ενοχών για τον θάνατο της γυναίκας του για να οδηγήσει την συντηρητική νορβηγική κοινωνία στην κοινωνική αλλαγή και στον εξευγενισμό των ανθρώπων ή θα υποταχθεί στον νόμο των χθόνιων γιορτών και θα δοκιμάσει την τύχη του στα παγωμένα νερά του σκανδιναβικού Αχέροντα;

Θα επικρατήσει το απελευθερωτικό πνεύμα της οραματίστριας Ρεμπέκα Βεστ, της αδάμαστης αναβάτριας των άσπρων αλόγων, ή το σκοτεινό, κατασταλτικό πνεύμα του Ρόσμερσχολμ, που επιτάσσει ο έρωτας να ολοκληρώνεται μόνο με τον θάνατο; Με λίγα λόγια: το θρίλερ θα έχει αβυσσαλέο τέλος ή χάπι εντ;

Το «Ρόσμερσχολμ» συγκαταλέγεται στα αριστουργήματα του Χένρικ Ίψεν: ένα πολυσύνθετο, πρωτοποριακό για την εποχή του έργο, που ταυτόχρονα αποτελεί ένα επίκαιρο, υπαρξιακά βαρυσήμαντο και βαθιά πολιτικό κείμενο, με απρόσμενες κωμικές ανάσες.

Με μια τολμηρή, δεξιοτεχνική αμεσότητα και καθαρότητα, ο Νορβηγός συγγραφέας χτίζει μεθοδικά και με ανατριχιαστική ακρίβεια έναν ποιητικό κόσμο μεγάλης συναισθηματικής και ψυχολογικής αλήθειας, αλλά και ένα αγωνιώδες θρίλερ σύγχρονου προβληματισμού.

Το «Ρόσμερσχολμ» ανεβαίνει με την υπογραφή του διακεκριμένου σκηνοθέτη Γιάννη Χουβαρδά, ο οποίος έχει επίσης αναλάβει την καινούργια μετάφραση και τη διασκευή, και έναν εξαιρετικό θίασο από έμπειρους και ταλαντούχους ηθοποιούς και συντελεστές.

Πρεμιέρα 12 Νοεμβρίου – Θέατρο Τέχνης – Καρόλου Κουν-Φρυνίχου.

Στις πρόβες ο θίασος του Χουβαρδά

Ο Γιάννης Χουβαρδάς, με τους ηθοποιούς του, Γιώργος Γλάστρας, Σίμος Κακάλας, Ηρώ Μπέζου, Άντζελα Μπρούσκου, Αργύρης Ξάφης, Γιάννης Χαρίσης, βρίσκονται στις πρόβες για την πρεμιέρα της παράστασης που προγραμματίζεται στις 12 Νοεμβρίου στο Θέατρο Τέχνης στην Φρυνίχου.

Χένρικ Ίψεν «ΡΟΣΜΕΡΣΧΟΛΜ»

Σκηνοθεσία : Γιάννης Χουβαρδάς

Πρεμιέρα : 12 Νοεμβρίου

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση, διασκευή, σκηνοθεσία : Γιάννης Χουβαρδάς

: Γιάννης Χουβαρδάς Σκηνογραφία : Εύα Μανιδάκη

: Εύα Μανιδάκη Κοστούμια : Ιωάννα Τσάμη

: Ιωάννα Τσάμη Video Art : Παντελής Μάκκας

: Παντελής Μάκκας Μουσική : Φώτης Σιώτας

: Φώτης Σιώτας Φωτισμοί :Τάσος Παλαιορούτας, Ιωάννα Αθανασίου

:Τάσος Παλαιορούτας, Ιωάννα Αθανασίου Α’ Βοηθός Σκηνοθέτη : Δέσποινα Λάρδη

Δέσποινα Λάρδη Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη : Δανάη Παπακωνσταντίνου

Δανάη Παπακωνσταντίνου Βοηθός Σκηνογράφου : Αγγελική Πολίτη

: Αγγελική Πολίτη Βοηθός Ενδυματολόγου: Δήμητρα Σταυρίδου

Δήμητρα Σταυρίδου Βοηθός Συνθέτη : Δημήτρης Χατζηζήσης

Δημήτρης Χατζηζήσης Βοηθός Σχεδιαστή Βίντεο : Νάνσυ Κουρούνη

Νάνσυ Κουρούνη Οργάνωση παραγωγής : Ηρώ Λέφα

: Ηρώ Λέφα Concept promo trailer – φωτογραφίες: Παντελής Μάκκας

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):

Γιώργος Γλάστρας

Σίμος Κακάλας

Ηρώ Μπέζου

Άντζελα Μπρούσκου

Αργύρης Ξάφης

Γιάννης Χαρίσης

Θεάτρο Τέχνης – Καρόλου Κουν-Φρυνίχου

Φρυνίχου 14, Πλάκα

Τηλέφωνο: 210 3222464

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων:

Τετάρτη: 19.00

Πέμπτη: 20.30

Παρασκευή: 20.30

Σάββατο: 17.30 και 21.00

Κυριακή: 19.00

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