Εγκαινιάστηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πετρούπολης από την Αγαπηδάκη

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Το νέο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΠΙ) Πετρούπολης εγκαινιάστηκε σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του δημάρχου Πετρούπολης Βαγγέλη Σίμου.

Πρόκειται -όπως σχολιάζει το υπ. Υγείας- για ένα έργο πνοής που αναβαθμίζει το επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και απαντά έμπρακτα σε ένα αίτημα ετών των κατοίκων της περιοχής.

Στα εγκαίνια του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πετρούπολης, παρέστησαν επίσης και εκπρόσωποι του Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου της βουλευτού Β2 Αθηνών Μαρίας Συρεγγέλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας, Χαράλαμπος Αλεξανδράτος και η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Αθανασία Παπασπύρου.

Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πετρούπολης είναι ένα πολυδύναμο κέντρο φροντίδας με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που καθίσταται πλέον το βασικό σημείο αναφοράς για την καθημερινή υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Η στελέχωση της νέας δομής περιλαμβάνει:

● 2 Ιατρούς ΕΣΥ Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής

● 2 Ιατρούς ΕΣΥ Καρδιολογίας

● 1 Ιατρό ΕΣΥ Παιδιατρικής

● 1 Επικουρικό Οδοντίατρο

● 3 Νοσηλευτές & 1 Βοηθό Νοσηλευτή

● 1 Επισκέπτη Υγείας

● 1 Μαία

● Πλήρες διοικητικό προσωπικό, καθώς και προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας

Για τη διασφάλιση των υψηλότερων προδιαγραφών φροντίδας, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πετρούπολης. Ενώ παράλληλα διαθέτει και σύγχρονο εξοπλισμό εξυπηρετώντας ακόμα και περιπτώσεις ασθενών που χρειάζεται να κάνουν εξετάσεις για οξέα νοσήματα όπως πχ τροπονίνη.

«Θέλουμε να αλλάξουμε ριζικά τη νοοτροπία χρόνων. Να περάσουμε από ένα σύστημα όπου ο πολίτης τρέχει να βρει γιατρό μόνο όταν ξεσπάσει ένα πρόβλημα υγείας, σε ένα ΕΣΥ που βρίσκεται δίπλα του, τον αγκαλιάζει, τον προστατεύει και τον στηρίζει έγκαιρα, στην ίδια του τη γειτονιά. Αυτός είναι ο πυρήνας της μεγάλης αλλαγής που υλοποιούμε, ισχυρή πρόληψη, προσβάσιμη Πρωτοβάθμια Φροντίδα και υπηρεσίες υγείας που φτάνουν στον κάθε πολίτη.Σε αυτή την κατεύθυνση, ενισχύουμε τις δομές μας με βασικές ειδικότητες και υπηρεσίες που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» ανέφερε η Αγαπηδάκη.

Νέο Δίκτυο για τη στοματική υγεία

Σύμφωνα με την ίδια, το υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο της στοματικής υγείας, προχωράει στον σχεδιασμό ενός νέου τοπικού δικτύου στην Αττική, που θα συνδέει τα οδοντιατρεία των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας με το Κέντρο Ειδικής Φροντίδας (Οδοντιατρικό Κέντρο Λένορμαν), ώστε οι πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση και σε δωρεάν προσθετικές εργασίες.

Παράλληλα, ενισχύει τη διασύνδεση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας με τις Κινητές Ομάδες Υγείας, ώστε το σύστημα να μπορεί να φτάνει ακόμη πιο κοντά σε ανθρώπους που δυσκολεύονται να μετακινηθούν.

Με ένα τηλεφώνημα στο 1135, οι Κινητές Ομάδες Υγείας μπορούν να φτάσουν στο σπίτι ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία και άλλων πολιτών, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες και εξειδικευμένες εξετάσεις.

«Για εμάς, η ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια υγεία δεν υπήρξε και δεν θα μείνει ποτέ ένα κενό σύνθημα. Είναι η καθημερινή μας μέριμνα, οι άνθρωποί μας, οι σύγχρονες δομές. Συνεχίζουμε με σταθερό πλάνο και συνέπεια να ενισχύουμε το ΕΣΥ, ώστε κάθε οικογένεια, κάθε ηλικιωμένος, κάθε συμπολίτης μας να νιώθει την ασφάλεια ότι έχει ποιοτική φροντίδα δίπλα στο σπίτι του, τη στιγμή ακριβώς που τη χρειάζεται.» ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός.

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