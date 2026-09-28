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ΥΓΕΙΑ

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28.09.2026 11:31

Νοσοκομείο Λήμνου: Έκκληση στους κατοίκους του νησιού να βρεθεί κατοικία για τον νέο Γενικό Χειρουργό

28.09.2026 11:31
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Πηγή: limnoshospital.gr

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Το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το υγειονομικό προσωπικό στα νησιά μας, αναδεικνύεται μέσα από τη δημόσια έκκληση της Διοίκησης του Νοσοκομείου της Λήμνου προς τους κατοίκους του νησιού, να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια τους, προκειμένου να  εντοπιστεί κατάλληλη κατοικία για τις ανάγκες στέγασης του νέου Γενικού Χειρουργού που πρόσφατα προσελήφθη στο δημόσιο θεραπευτήριο.

Όπως αναφέρει η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου, η εγκατάστασή του γιατρού στο νησί δυσχεραίνεται λόγω αδυναμίας εύρεσης κατοικίας προς ενοικίαση στη Μύρινα:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώθηκε η τοποθέτηση ιατρού ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου. Η παρουσία του αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη των χειρουργικών περιστατικών και στη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης των κατοίκων. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, δεν έχει καταστεί δυνατό να βρεθεί κατάλληλη κατοικία προς μακροχρόνια μίσθωση στη Μύρινα, γεγονός που δημιουργεί άμεση ανάγκη για κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Το Νοσοκομείο απευθύνει δημόσια έκκληση σε κατοίκους και ιδιοκτήτες ακινήτων που διαθέτουν κατοικία προς ενοικίαση στη Μύρινα να συνδράμουν στην προσπάθεια εξεύρεσης στέγης για τον νέο ιατρό.

Όσοι διαθέτουν κατοικία μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον ίδιο τον ιατρό: Τηλέφωνο: 6972425606 – κ. Κουντουράκης.

Η εξασφάλιση κατοικίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την παραμονή του ιατρού στο νησί και την απρόσκοπτη συνέχιση της προσφοράς του στο Νοσοκομείο και στην τοπική κοινωνία.

Μάλιστα ο διοικητής του Γ.Ν. – Κ.Υ. Λήμνου, Μάνος Δημήτριος, τονίζει ότι η έμπρακτη στήριξη των κατοίκων είναι καθοριστική για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας στο νησί και για τη διατήρηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες.

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