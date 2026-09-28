Μπασκετική πανδαισία με την 1η «Διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, το τζάμπολ στο EuroCup με Άρη και ΠΑΟΚ και το τουρνουά Αθηναϊκού Qualco στο παρκέ του Novasports!

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H EuroLeague συνεχίζεται με την 2η αγωνιστική (Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν) και την 3η αγωνιστική (Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι)

Οι φιλόδοξοι και ενισχυμένοι «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης ρίχνονται στη μάχη της διάκρισης στο EuroCup με τον Άρη να ταξιδεύει στη Γαλλία για να αναμετρηθεί με τη Λε Μαν και τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τη Μανρέσα

Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ Γυναικών χτυπά ξανά στα κανάλια Novasports, με τον νταμπλούχο Ελλάδας Αθηναϊκό Qualco να επιστρέφει στην ελίτ της Ευρώπης με την EuroLeague και το τουρνουά 2o Aθens Cup

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ ετοιμάζεται για την πρώτη «Διαβολοβδομάδα» και μαζί με το τζάμπολ στο EuroCup με Άρη και ΠΑΟΚ και τον Αθηναϊκό Qualco υπόσχονται μοναδικές στιγμές στο παρκέ του Novasports!

Οι δύο ελληνικές ομάδες, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και ο επτάστερος Παναθηναϊκός AKTOR ρίχνονται στις «μάχες» της 2ης και της 3ης αγωνιστικής με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να αντιμετωπίζει εκτός έδρας διαδοχικά τη Ζαλγκίρις Κάουνας (20/9, 20:00) και τη Βίρτους Μπολόνια (1/10, 21:30) και το συγκρότημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να υποδέχεται τη Βιλερμπάν (30/9, 21:15) και τη Μακάμπι (2/10, 21:15).

Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Ενισχυμένοι στη μάχη του EuroCup Άρης και ΠΑΟΚ

Η ώρα για το τζάμπολ στο EuroCup έφτασε εκεί όπου Άρης και ΠΑΟΚ ρίχνονται στη μάχη σημαντικά ενισχυμένοι και με μεγάλες φιλοδοξίες. Οι εντός έδρας αγώνες των ομάδων της Θεσσαλονίκης θα πλαισιώνονται από Pre και Post Game Shows, ενώ οι Playmakers θα φιλοξενούν ειδική ενότητα αφιερωμένη στην πορεία τους. Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη δοκιμάζεται στην έδρα της Λε Μαν (29/9, 21:00), ενώ ο ΠΑΟΚ του Αντρέα Τρινκέρι υποδέχεται την Μανρέσα (30/9, 19:30).

Στην Ελίτ της Ευρώπης ο Αθηναϊκός Qualco με EuroLeague γυναικών & 2o Aθens Cup

Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ Γυναικών χτυπά ξανά στα κανάλια Novasports, με τον νταμπλούχο Ελλάδας Αθηναϊκό Qualco να επιστρέφει στην ελίτ της Ευρώπης. Η ομάδα του Βύρωνα εξασφάλισε την απευθείας συμμετοχή της στους ομίλους της Ευρωλίγκας γυναικών, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Casademont Zaragoza (Ισπανία), την Basket Landes (Γαλλία) και ακόμα μία ομάδα που θα προκύψει από την προκριματική φάση. Σημειώνεται ότι την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης εξασφαλίζουν οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου. Όλοι οι εντός έδρας αγώνες της ομάδας θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Novasports Start αλλά και μέσω του επίσημου καναλιού του novasports.gr στο YouTube.

Η αγωνιστική δράση ξεκινά νωρίτερα με το 2ο Aθens Cup, ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό τουρνουά που θα διεξαχθεί από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Εκτός από τον Αθηναϊκό, στο τουρνουά συμμετέχουν οι USK Πράγας (Τσεχία), Ραπίντ Βουκουρεστίου (Ρουμανία) και Μέχελεν (Βέλγιο). Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από το Novasports 5.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

17:00 Τουρνουά μπάσκετ Γυναικών Aθens Cup: Αθηναϊκός Qualco-Μέχελεν Novasports5 & YouTube σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports5 & YouTube σε περιγραφή του 20:00 Τουρνουά μπάσκετ Γυναικών Aθens Cup: Ραπίντ Β.-USK Πράγας Novasports5 & YouTube σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

17:00 Τουρνουά μπάσκετ Γυναικών Aθens Cup: USK Πράγας -A θηναϊκός Qualco Novasports5 & YouTube σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Novasports5 & YouTube σε περιγραφή του 19:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Novasports Prime & YouTube με τον και τη 19:00 EuroLeague-2η αγωνιστική: Ντουμπάι-Μπαρτσελόνα Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Novasports Start σε περιγραφή του 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Novasports Prime σε περιγραφή του 20:00 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Novasports5 σε περιγραφή του 20:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Novasports6 σε περιγραφή του 21:00 EuroCup-1η αγωνιστική: Λε Μαν-Άρης Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports4 σε περιγραφή του 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports2 σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Μπασκόνια Novasports3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Novasports3 σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια Novasportsextra4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Novasportsextra4 σε περιγραφή του 21:45 EuroLeague: Παρί-Παρτίζαν Novasports5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Novasports5 σε περιγραφή του 22:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

17:00 Τουρνουά μπάσκετ Γυναικών Aθens Cup: Μέχελεν -USK Πράγας Novasports5 & YouTube σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Novasports5 & YouTube σε περιγραφή του 19:00 Playmakers, Α ’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports Prime & YouTube με τον 19:30 EuroCup: ΠΑΟΚ-Μανρέσα Novasports4 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Κωστή Μπότσαρη

Novasports4 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του 19:30 EuroCup: Λιετκαμπέλις-Μπόσνα Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports3 σε περιγραφή του 20:00 Τουρνουά μπάσκετ Γυναικών Aθens Cup: A θηναϊκός Qualco -Ραπίντ Β . Novasports5 & YouTube σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

. Novasports5 & YouTube σε περιγραφή του 21:05 EuroLeague: Μακάμπι-Μπεσίκτας Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports Start σε περιγραφή του 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR -Βιλερμπάν Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Ορέστη Συντελή

Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ της και του 21:30 EuroCup: Μπούργος-Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Novasports2 σε περιγραφή του 21:30 Post Game Show ΠΑΟΚ-Μανρέσα Novasports4 με τον Γιάννη Πάγκο και τον Κωστή Μπότσαρη

Novasports4 με τον και τον 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

19:00 EuroLeague-3η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυουλή

Novasports4 σε περιγραφή του 20:30 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Novasports Prime & YouTube με τον και τη 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Αναντολού Εφές Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports5 σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Novasports Prime σε περιγραφή του 21:45 EuroLeague: Παρί-Ζαλγκίρις Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports4 σε περιγραφή του 23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

20:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports Prime & YouTube με τον 20:00 EuroLeague: Μπεσίκτας-Μπαρτσελόνα Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Novasports4 σε περιγραφή του 20:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Ντουμπάι Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports5 σε περιγραφή του 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Βαλένθια Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports6 σε περιγραφή του 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR -Μακάμπι Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη

Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ της 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Novasports Start σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Μπάγερν-Παρτίζαν Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Novasports3 σε περιγραφή του 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.