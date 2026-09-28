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28.09.2026 13:37

«Ροδάφ’νον»: Επιστρέφει για 2ο χρόνο στο Από Μηχανής Θέατρο και με περιοδεία

28.09.2026 13:37
rodafnon_vamvakidis

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ΡΟΔΑΦ’ΝΟΝ

του Κώστα ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ

Μια σπαρακτική ωδή στις χαμένες πατρίδες του Πόντου

επιστρέφει στο Από Μηχανής Θέατρο και περιοδεία.

Σκηνοθεσία | Θέμης ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ 

Με τον Τάκη ΒΑΜΒΑΚΙΔΗ

2ος χρόνος

Χειμερινή Περιοδεία

«Η εγάπ’ άψιμον έν

Για εμπαίντς απέσ’ και καίεσαι,

για στέκ’ς από μακρά και ριγάς».

Μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον περασμένο χειμώνα το αριστούργημα της ποντιακής λογοτεχνίας  ΡΟΔΑΦ’ΝΟΝ του Κώστα Διαμαντίδη, επαναλαμβάνεται για 2ο χρόνο στην Πάνω Σκηνή του ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ και σε χειμερινή περιοδεία. Την σκηνοθεσία και την θεατρική μεταφορά υπογράφει ο Θέμης Μουμουλίδης.

Τον συγκλονιστικό ρόλο  του συγγραφέα εγγονού, ερμηνεύει ο Τάκης Βαμβακίδης.

Η παράσταση απέσπασε εξαιρετικά σχόλια από κοινό και κριτική και προγραμματίζεται να ταξιδέψει σε πόλεις της Ελλάδας και  του εξωτερικού.

Ο Κώστας Διαμαντίδης, ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους Πόντιους συγγραφείς, μας παραδίδει με το Ροδάφ’νον μια κατάθεση ψυχής, μια σπάνιας λογοτεχνικής δύναμης αναφορά στην ιστορία των Ποντίων: ένα ταξίδι στο χώρο και τον χρόνο. Από τον Πόντο στη διασπορά και από τον διωγμό και τη γενοκτονία μέχρι το σήμερα, με την μνήμη της Πατρίδας κυρίαρχη και πάντα βαθιά ριζωμένη στην ψυχή. 

Η περιπέτεια των Ποντίων ξεδιπλώνεται μέσα από την ιστορία της Παρθένας, μιας γυναίκας που ξεριζώνεται από ένα χωριό της Τραπεζούντας για να βρεθεί, με την ανταλλαγή πληθυσμών, σε κάποιο χωριό της Δυτικής Μακεδονίας. Ο καθημερινός αγώνας, το γέλιο και το δάκρυ, οι μνήμες μιας  χαμένης πατρίδας, το ακριβό της μυστικό και το μεγάλο της όνειρο: να φυτέψει στην αυλή της ένα ροδάφ’νον, από τα χώματα του τόπου της και να ριζώσει η μνήμη του Πόντου στη νέα πατρίδα. 

Μια αληθινή ιστορία που έρχεται να υπενθυμίσει πως η διατήρηση της μνήμης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει ιστορική συνέχεια. Ένας ύμνος στη ζωή, στη δύναμη επιβίωσης και, τέλος, ένας ύμνος στον έρωτα.

Ο Θέμης Μουμουλίδης ξαναδουλεύει το μυθιστορηματικό υλικό και παρουσιάζει μια νέα σκηνική ανάγνωση  του έργου. Καταδύεται στη γλώσσα, τους ήχους και την ιστορία των προγόνων, φέρνοντας στη σκηνή ένα συγκλονιστικό ταξίδι ψυχής και μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού.

Ο Τάκης Βαμβακίδης, ηθοποιός Ποντιακής καταγωγής, άριστος γνώστης της Ποντιακής διαλέκτου, αναλαμβάνει να μας ταξιδέψει σε ένα σπάνιας ευαισθησίας και ανθρωπιάς θεατρικό ταξίδι, στους τόπους όπου γεννήθηκαν όνειρα, προσδοκίες και ένας ανεκτίμητος πολιτισμός δυόμιση χιλιάδων χρόνων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΩΣΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ

Ροδάφ’νον

Σκηνοθεσία |ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

Θεατρική Μεταφορά | ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ, ΜΑΡΘΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Επιστημονικός σύμβουλος | ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Σκηνικός χώρος | κοστούμια | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΖΑΧΑΡΙΑ

Μουσική | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ

Φωτισμοί | ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μετάφραση από την ποντιακή διάλεκτο | ΓΙΩΤΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ

Φωτογραφίες | ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ

Βοηθός σκηνοθέτη | ΜΑΡΘΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Επικοινωνία | ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΓΟΥΡΟΥ

Δ/ση παραγωγής | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

Παραγωγή | 5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ

Ερμηνεύει ο ΤΑΚΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ

Παραστάσεις:

ΑΘΗΝΑ  

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟ | ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗ

23 Οκτωβρίου έως 8 Νοεμβρίου 

Ημέρες-ώρες παραστάσεων: Παρασκευή, Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  

27, 28, 29 Νοεμβρίου

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ | 1ος κύκλος

ΛΑΜΙΑ, ΒΟΛΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΒΕΡΟΙΑ, ΝΑΟΥΣΑ, ΕΔΕΣΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ.

Τιμές εισιτηρίων:  15 € |  12 € φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, ομαδικό

Προπώληση:  more.com   

Προσφορά:   Εισιτήρια από 10 ευρώ [για περιορισμένο αριθμό θέσεων]

Πληροφορίες:  [email protected]       

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