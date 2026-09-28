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28.09.2026 13:44

Μαρινάκης για δημοσίευμα WSJ: «Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης»

28.09.2026 13:44
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Στο δημοσίευμα της WSJ για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τα όσα ειπώθηκαν σε δείπνο στο οποίο συμμετείχε και ο Σταύρος Παπασταύρου, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το αν τέθηκε ζήτημα απειλής από την Αμερικανίδα πρέσβη προς την κυβέρνηση, με τον ίδιο να το διαψεύδει κατηγορηματικά.

«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό» σχολίασε σε σχετικό ερώτημα.

«Είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Είναι μια στρατηγική σχέση με βάθος, που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και σε κοινές αξίες», ανέφερε, ενώ όταν ρωτήθηκε για το τι του μετέφερε για το θέμα ο Σ. Παπασταύρου, απάντησε: «δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης».

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