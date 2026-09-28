Γεωργιάδης: Στα ευρήματα του MedWatch η Καρυστιανού – Διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης που δεν υπάρχει

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι το ψηφιακό εργαλείο Medwatch εντόπισε τη Μαρία Καρυστιανού για προώθηση ιατρικών υπηρεσιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός επισήμανε ότι οι αναρτήσεις της αφορούν μη αναγνωρισμένες επιστημονικά μεθόδους και διευκρίνισε ότι ο έλεγχος διεξάγεται χωρίς πολιτικά κίνητρα.

Την τελική απόφαση για επιβολή ενδεχόμενων κυρώσεων θα λάβουν οι αρμόδιοι ιατρικοί σύλλογοι.

Παράλληλα, ο κ.

Γεωργιάδης απέρριψε τις αιτιάσεις περί αλαζονείας της κυβέρνησης, υπερασπιζόμενος το κυβερνητικό έργο και τους οικονομικούς δείκτες της χώρας.

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Την αποκάλυψη ότι η Μαρία Καρυστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του ψηφιακού εργαλείου Medwatch, μέσω του οποίου ελέγχονται γιατροί για διαφημίσεις και αναρτήσεις τους στα social media, έκανε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το Medwatch εντόπισε αναφορές για την Μαρία Καρυστιανού και την επαγγελματική της δραστηριότητα: «Μέσα στα ευρήματα του Medwatch είναι και η κυρία Καρυστιανού γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι ο έλεγχος αφορά τη Μαρία Καρυστιανού όπως και άλλους γιατρούς και δεν συνδέεται, όπως είπε, με πολιτικά κίνητρα.

«Η κυρία Καρυστιανού ελέγχεται όπως οι άλλοι συνάδελφοί της, όχι εκδικητικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι».

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο περιεχόμενο των υπηρεσιών που προωθεί η Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας: «Η κυρία Καρυστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό, οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε: «Μετά τα γεγονότα (σ.σ. με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη) έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή».

Τόνισε ότι: «Όσον αφορά το πολιτικό, μέχρι πριν ανακοινώσει το κόμμα ήταν σαν ολύμπια θεότητα. Όταν λέγαμε για κβαντική ιατρική, έπεφταν χιλιάδες να την υπερασπιστούν και αυτοί που την αποθέωναν τώρα μας λένε για δεν την ελέγχουμε».

Για Ντόρα και Κουλκουδίνα

Στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη σχετικά με υπουργούς της κυβέρνησης που, όπως είπε, έχουν «κουράσει» και εμφανίζουν αλαζονική συμπεριφορά.

«Δεν υπάρχει θέμα αλαζονείας και είναι άδικη η εικόνα αυτή», είπε ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος παράλληλα στην τοποθέτηση του Κώστα Κουλκουδίνα. «Ο Κουλκουδίνας προσπάθησε να κάνει ένα επιχείρημα που δεν του βγήκε, ήθελε να πει ότι η ακρίβεια δεν έχει περάσει στην καθημερινότητα. Να σας το πω ότι το είπε με παρεξηγήσιμο τρόπο, να το πω», ανέφερε.

Έθεσε το ερώτημα: «Όταν, όμως, οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης λένε ότι υπάρχει κοινωνική καταστροφή, δεν είναι αλαζονεία αντιπολιτευτική;». «Κάντε έρευνα αν υπάρχει καλύτερη 6ετία στους δείκτες της ανεργίας της αύξησης του ΑΕΠ και της μείωση του δημόσιου χρέους», πρόσθεσε.

Με αφορμή δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Bloomberg, το CNN και οι Financial Times, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ διερωτήθηκε: «Λίστα Πέτσα είναι όλοι; Ο Μητσοτάκης τους έχει βάλει στο τσεπάκι του; Όπου και να πας στον κόσμο, ακούς διθυράμβους».

«Υπάρχει ακρίβεια; Ναι. Είναι μεγάλη, ναι. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο; Ναι. Δηλαδή αν ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης εκλεγούν, θα στείλουν 2 ταξιαρχίες να σταματήσουν την εισβολή των Χούθι και τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν;» κατέληξε.

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