Τα τρία φθηνότερα μοντέλα της Volkswagen στην Ελλάδα

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Τα φθηνότερα μοντέλα της Volkswagen στην Ελλάδα ξεκινούν κάτω από τις 19.000 ευρώ, με δύο SUV και ένα μικρομεσαίο hatchback να σχηματίζουν την πιο προσιτή τριάδα.

Η αναζήτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου με το σήμα της Volkswagen οδηγεί σήμερα σε μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση: η χαμηλότερη τιμή δεν αφορά κάποιο μικρό αυτοκίνητο πόλης, αλλά ένα SUV με κουπέ σχεδίαση.

Η ελληνική γκάμα έχει αλλάξει και οι επιλογές στο οικονομικότερο άκρο της καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, από την καθημερινή μετακίνηση μέχρι τη χρήση ως βασικό οικογενειακό αυτοκίνητο.

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