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26.09.2026 17:22

«AFTERPARTY-NOPOLICE»: 59χρονος προωθούσε σκεύασμα για αλλοίωση αποτελεσμάτων αλκοτέστ στο TikTok

26.09.2026 17:22
trohaia eleghos (1)

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Δικογραφία σε βάρος 59χρονου ημεδαπού για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων, σχημάτισε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, της ΕΛ.ΑΣ.

O 59χρονος κατηγορείται ότι διαφήμιζε ιστοσελίδα στο Tik Tok, που προωθούσε σκεύασμα με την επωνυμία «AFTERPARTY-NOPOLICE», το οποίο δήθεν αλλοίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της τροχαίας, αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Χαρακτηριστικό ήταν το “σλόγκαν” που χρησιμοποιείτο: «ΕΧΕΙΣ ΠΙΕΙ ΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΠΙΑΣΟΥΝ; ΝΟ POLICE ΡΟΦΗΜΑ».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που έγινε μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης (gov.gr).

Στην αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα που ακολούθησε, ταυτοποιήθηκε ο 59χρονος ως διαχειριστής της ιστοσελίδας, καθώς και εταιρεία που αποτελεί θυγατρική εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία και ενημερώθηκαν ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), καθώς και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.). Κατά τον έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο του Ε.Φ.Ε.Τ. στην εταιρεία, εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του εν λόγω σκευάσματος, τα οποία δεσμεύθηκαν για τη διενέργεια δειγματοληψίας και ανάλυσης.

Παράλληλα, από την επιτόπια έρευνα προέκυψε ότι τα σκευάσματα δεν έφεραν ελληνικές επισημάνσεις, ενώ από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιέχουν βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά, που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 26.09.2026 17:25
trohaia eleghos (1)
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«AFTERPARTY-NOPOLICE»: 59χρονος προωθούσε σκεύασμα για αλλοίωση αποτελεσμάτων αλκοτέστ στο TikTok

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