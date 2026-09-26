Χρηστίδης: «Το μόνο που δεν έχει πει ακόμα η κυβέρνηση είναι ότι για την ακρίβεια φταίει η αντιπολίτευση»

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Για δυο διαφορετικούς κόσμους ως προς την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, έκανε λόγο ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή “Καλημέρα”.

«Ο ένας κόσμος που αναπτύσσεται μέσα από τη ρητορική του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος επιτίθεται σε δημοσιογράφους, της κυρίας Βούλτεψη, η οποία αναρωτιέται αν κάποιος από το ΠΑΣΟΚ έχει δικιά του πετρελαιοπηγή, του κυρίου Καιρίδη, ο οποίος λέει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, είναι και αναποτελεσματικός και αλαζονικός. Και υπάρχει και ο άλλος κόσμος με μια σειρά από λύσεις που τις προτείνει το ΠΑΣΟΚ και προηγουμένως τις έχει εφαρμόσει ο κ. Χριστοδουλίδης στην Κύπρο, η κυρία Μελόνι στην Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες», επισήμανε.

Επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, υπογραμμίζοντας – ωστόσο – ότι δεν αρκεί μόνο αυτό το μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

«Έπρεπε να έχουμε μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πολύ καιρό τώρα και να μην περιμένουμε τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρουμε τις αποφάσεις. Εμείς δεν λέμε ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα αλλά σίγουρα θα μειωθεί το βάρος των πολιτών», πρόσθεσε.

Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στη συνολική κυβερνητική διαχείριση, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν αποδώσει όσα χρόνια βρίσκεται στη διακυβέρνηση.

«Η ΝΔ έχει αποτύχει να διαχειριστεί την ακρίβεια. Ό,τι έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, όπως πλατφόρμες όπως ο e-Καταναλωτής, που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός πολύ ακριβά, απέτυχαν. Το μόνο που δεν έχει πει ακόμα είναι ότι για την ακρίβεια φταίει η αντιπολίτευση», κατέληξε.

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