Κίνα στον ΟΗΕ: «Η κυριαρχία των κρατών της Μέσης Ανατολής πρέπει να είναι σεβαστή» – «Να σταματήσουν οι ΗΠΑ τον αποκλεισμό και τις απειλές κατά της Κούβας»

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Η Κίνα επέκρινε τις ΗΠΑ στην ομιλία της στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σάββατο, δηλώνοντας ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η κυριαρχία των χωρών του Κόλπου και καλώντας τη «σχετική χώρα» να σταματήσει να απειλεί την Κούβα και να άρει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει εναντίον της.

Ο Αντιπρόεδρος Χαν Ζενγκ δεν ανέφερε ονομαστικά τις ΗΠΑ στην ομιλία του. Οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία πίεσης κατά της Κούβας, η οποία έχει εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την παροχή πετρελαίου στο νησί.

Τα σχόλια αυτά έρχονται σε έντονη αντίθεση με την ευχάριστη ατμόσφαιρα που επικρατούσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στον Λευκό Οίκο, όπου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ με στρατιωτικές αεροπορικές παρελάσεις και ένα πολυτελές επίσημο δείπνο.

«Οι μεγάλες χώρες πρέπει να έχουν ειδικές ευθύνες για τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, και πρέπει να πρωτοστατούν στην τήρηση των κανόνων, στην προάσπιση του κράτους δικαίου και στο να κάνουν το σωστό», δήλωσε ο Χαν.

«Η Κίνα υποστηρίζει ότι η κυριαρχία και η ασφάλεια των χωρών της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένου του Κόλπου, πρέπει να γίνονται σεβαστές», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ προειδοποίησε τον Σι να μην παρέχει υποστήριξη στο Ιράν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον και έλαβε διαβεβαιώσεις ότι η Κίνα δεν θα το πράξει, δήλωσε την Παρασκευή ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα.

Η προειδοποίηση ακολούθησε αναφορές ότι το Πεκίνο είχε προμηθεύσει το Ιράν με φορητούς εκτοξευτές πυραύλων και ότι η Τεχεράνη είχε βρει τρόπους να παρακάμψει τις κυρώσεις στις πωλήσεις πετρελαίου της με κινεζική βοήθεια.

Όσον αφορά την Κούβα, ο Χαν είπε: «Η Κίνα καλεί τη σχετική χώρα να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί την απειλή βίας εναντίον της Κούβας και να άρει άμεσα και πλήρως τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις εναντίον της Κούβας».

Το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας υπέστη ολική κατάρρευση νωρίτερα αυτό το μήνα, βυθίζοντας τη χώρα στο σκοτάδι και αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα, καθώς οι ΗΠΑ επιμένουν στον αποκλεισμό τους.

Το παλαιωμένο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κούβας υφίσταται εδώ και χρόνια σοβαρή πίεση λόγω της έλλειψης καυσίμων και της ερειπωμένης υποδομής, αλλά ο αποκλεισμός πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ και ξεκίνησε τον Ιανουάριο έχει επιδεινώσει τις διακοπές ρεύματος και έχει οδηγήσει σε συχνές καταρρεύσεις του δικτύου.

Ο Χαν χρησιμοποίησε επίσης την ομιλία του για να παρουσιάσει την Κίνα ως αξιόπιστο εταίρο στη διεθνή σκηνή και σταθερό υπερασπιστή των αναπτυσσόμενων χωρών.

«Η Κίνα υποστηρίζει ότι όλες οι χώρες, μεγάλες ή μικρές, είναι ίσα μέλη της διεθνούς κοινότητας και ότι οι παγκόσμιες υποθέσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται από όλους μέσω διαβουλεύσεων», δήλωσε ο Χαν.

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