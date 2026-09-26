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26.09.2026 18:52

Super Cup: Με φόρα στον τελικό ο Ολυμπιακός – 93-80 την ΑΕΚ στον ημιτελικό (Video)

26.09.2026 18:52
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Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-80 της ΑΕΚ στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και, με καλή επιθετική παρουσία, κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους απέναντι στην ΑΕΚ, φτάνοντας τελικά στη νίκη με διαφορά 13 πόντων.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στον τελικό, όπου θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 26.09.2026 19:05
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