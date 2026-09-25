search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 20:27
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2026 19:53

Με Μαζωνάκη γιόρτασαν στα αποδυτήρια οι διεθνείς την επικράτηση επί της Σερβίας (Video)

25.09.2026 19:53
ethniki

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη γιόρτασαν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας τη σπουδαία επικράτηση επί της Σερβίας στο Βελιγράδι.

Οι Έλληνες διεθνείς είχαν ως στόχο να επιστρέψουν από τη Σερβία με τη νίκη και τελικά το κατάφεραν, και μάλιστα με ανατροπή.

Στα αποδυτήρια, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για την εμφάνισή τους και το αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή, από τα ηχεία του χώρου έπαιζαν τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Έτσι, οι διεθνείς πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη στο Βελιγράδι υπό τους ήχους τραγουδιών του αδικοχαμένου τραγουδιστή.

Διαβάστε επίσης:

«Βόμβα» στην Premier League: Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για τις 114 από τις 115 κατηγορίες

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος

Ιρλανδία–Ισραήλ: Το ματς του Nations League που μετατράπηκε σε πολιτική μάχη – Πιέσεις για μποϊκοτάζ, αλλά υπό την απειλή κυρώσεων οι Ιρλανδοί θα αγωνιστούν





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zoi-konstadopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιτροπή δεοντολογίας: Νέα παραπομπή της Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια για άρση ασυλίας – Απόν το ΠΑΣΟΚ απ’ τη συνεδρίαση

kafe arkouda rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή 51χρονη Ρωσίδα από επίθεση αρκούδας στη Σιβηρία – Επτά θανατηφόρα περιστατικά μέσα σε ένα μήνα

xi
ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ για επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ: «Πολύ θετική για τις δύο χώρες»

syreggela_maria
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Συρεγγέλα: Το «ή εμείς ή κανείς» του Αλέξη Τσίπρα είναι ένδειξη μεγάλης αλαζονείας

gremlins_2509_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Gremlins»: Το φθινόπωρο του 2028 αναμένεται η τρίτη ταινία του franchise (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

mazwnakis-32
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ειδική εκπομπή στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη από τους φίλους και συναδέλφους του στο «The Voice»

kausima_venzini
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις για τον «γαλάζιο» βουλευτή που προτρέπει όποιον δεν έχει λεφτά για βενζίνη να παίρνει τα ΜΜΜ

menegaki_new
LIFESTYLE

Στο Λονδίνο η Ελένη Μενεγάκη - «Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει» (Photos)

KOULKOUDINAS_00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με θυρίδα στην Εθνική ο Κουλκουδίνας που συμβούλεψε όσους δεν αντέχουν τη βενζίνη να παίρνουν τα μέσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 20:26
zoi-konstadopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιτροπή δεοντολογίας: Νέα παραπομπή της Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια για άρση ασυλίας – Απόν το ΠΑΣΟΚ απ’ τη συνεδρίαση

kafe arkouda rosia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή 51χρονη Ρωσίδα από επίθεση αρκούδας στη Σιβηρία – Επτά θανατηφόρα περιστατικά μέσα σε ένα μήνα

xi
ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ για επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ: «Πολύ θετική για τις δύο χώρες»

1 / 3