Με Μαζωνάκη γιόρτασαν στα αποδυτήρια οι διεθνείς την επικράτηση επί της Σερβίας (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη γιόρτασαν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας τη σπουδαία επικράτηση επί της Σερβίας στο Βελιγράδι.

Οι Έλληνες διεθνείς είχαν ως στόχο να επιστρέψουν από τη Σερβία με τη νίκη και τελικά το κατάφεραν, και μάλιστα με ανατροπή.

Στα αποδυτήρια, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για την εμφάνισή τους και το αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή, από τα ηχεία του χώρου έπαιζαν τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Έτσι, οι διεθνείς πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη στο Βελιγράδι υπό τους ήχους τραγουδιών του αδικοχαμένου τραγουδιστή.

Διαβάστε επίσης:

«Βόμβα» στην Premier League: Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για τις 114 από τις 115 κατηγορίες

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος

Ιρλανδία–Ισραήλ: Το ματς του Nations League που μετατράπηκε σε πολιτική μάχη – Πιέσεις για μποϊκοτάζ, αλλά υπό την απειλή κυρώσεων οι Ιρλανδοί θα αγωνιστούν











