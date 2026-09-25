Ιρλανδία–Ισραήλ: Το ματς του Nations League που μετατράπηκε σε πολιτική μάχη – Πιέσεις για μποϊκοτάζ, αλλά υπό την απειλή κυρώσεων οι Ιρλανδοί θα αγωνιστούν

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Στην Ιρλανδία, η αντίστροφη μέτρηση για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας με το Ισραήλ στις 27ης Σεπτεμβρίου έχει αρχίσει, αλλά το πραγματικό παιχνίδι παίζεται εδώ και μήνες εκτός γηπέδου.

Η κλήρωση του Nations League έφερε τις δύο χώρες στον ίδιο όμιλο και προκάλεσε πολιτική θύελλα, καθώς η Ιρλανδία έχει εκφράσει επανειλημμένα έντονη υποστήριξη προς τους Παλαιστινίους και η FAI είχε ήδη ζητήσει από την UEFA την αποβολή του Ισραήλ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το αίτημα απορρίφθηκε.

Από εκείνη τη στιγμή άρχισε η πίεση προς την ομοσπονδία. Οργανώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, πολιτικά κόμματα, φίλαθλοι και άνθρωποι του ιρλανδικού αθλητισμού ζήτησαν να εφαρμοστεί μποϊκοτάζ. Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός Μπράιαν Κερ ήταν από τους πιο ηχηρούς υποστηρικτές της αποχής, καλώντας την FAI να αρνηθεί να αγωνιστεί. Τον Μάιο και τον Ιούνιο οι αντιδράσεις μεταφέρθηκαν στους δρόμους και στο κοινοβούλιο. Το Sinn Féin και οι Social Democrats κατέθεσαν προτάσεις στη Dáil υπέρ του μποϊκοτάζ, ενώ η καμπάνια «Stop The Game» ζητούσε να μη γίνει το παιχνίδι πουθενά — ούτε στην Ιρλανδία ούτε σε ουδέτερο γήπεδο.

Το επιχείρημα των υποστηρικτών του μποϊκοτάζ ήταν ότι η Ιρλανδία δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζει το ζήτημα ως μια απλή αθλητική υποχρέωση. Έγιναν συγκρίσεις με τον αποκλεισμό της Ρωσίας από διεθνείς διοργανώσεις, ενώ πολιτικοί και ακτιβιστές υποστήριξαν ότι η UEFA θα έπρεπε να είχε λάβει αντίστοιχα μέτρα απέναντι στο Ισραήλ. Παράλληλα, υπήρξαν και αντιδράσεις στο εσωτερικό της ποδοσφαιρικής κοινότητας, με φιλάθλους να διαμαρτύρονται ακόμη και κατά τη διάρκεια άλλων αγώνων της εθνικής.

Η ομοσπονδία έκανε πίσω λόγω κυρώσεων

Η FAI, όμως, βρέθηκε μπροστά σε ένα διαφορετικό δίλημμα: τι θα σήμαινε πρακτικά η άρνηση συμμετοχής; Η ομοσπονδία υποστήριξε ότι οι κανονισμοί της UEFA προβλέπουν πως μια ομάδα που δεν εμφανίζεται χάνει το παιχνίδι στα χαρτιά και μπορεί να αντιμετωπίσει επιπλέον πειθαρχικές κυρώσεις. Η άμεση συνέπεια, σύμφωνα με την FAI, θα ήταν δύο ήττες με 3-0 και απώλεια έξι βαθμών, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει την Ιρλανδία στη League C του Nations League και να επηρεάσει την κατάταξή της ενόψει των μελλοντικών προκριματικών.

Και το κόστος δεν θα ήταν μόνο αγωνιστικό. Σε έγγραφο προς τα μέλη της, η FAI υπολόγισε ότι ένα μποϊκοτάζ θα μπορούσε να κοστίσει τουλάχιστον 5,5 εκατομμύρια ευρώ, από απώλεια εσόδων UEFA, εισιτηρίων και άλλων αποζημιώσεων. Με τις συνέπειες του πιθανού υποβιβασμού, των χαμηλότερων εσόδων από εισιτήρια και χορηγούς, η συνολική οικονομική ζημιά εκτιμήθηκε ότι θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 10,3 εκατομμύρια ευρώ. Η FAI προειδοποίησε επιπλέον για πιθανό αποκλεισμό από επόμενη διοργάνωση του Nations League και, σε ακραίο σενάριο, από μελλοντικές διοργανώσεις UEFA και FIFA σε επίπεδο ανδρών και μικρότερων εθνικών ομάδων.

Έτσι, η ομοσπονδία αποφάσισε να παίξει – αλλά προσπάθησε να απομακρύνει όσο περισσότερο μπορούσε το παιχνίδι από την κανονικότητα. Το ματς της 27ης Σεπτεμβρίου θα γίνει στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας.

Η «ρεβάνς» της 4ης Οκτωβρίου, που τυπικά είναι εντός έδρας για την Ιρλανδία, μεταφέρθηκε στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας και θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Η FAI επικαλέστηκε επιχειρησιακούς και λόγους ασφαλείας, ενώ δεν θα διατεθούν εισιτήρια σε Ιρλανδούς φιλάθλους.

Η τελική πολιτική και θεσμική μάχη δόθηκε τον Ιούλιο. Στην έκτακτη γενική συνέλευση της FAI, οι αντιπρόσωποι κλήθηκαν να εγκρίνουν την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην UEFA. Το αποτέλεσμα ήταν 75 ψήφοι υπέρ, 32 κατά και 3 αποχές, δηλαδή περίπου 68% υπέρ της διεξαγωγής των αγώνων.

Και όμως, η απόφαση δεν έκλεισε την υπόθεση. Λίγες ημέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι, η FAI εξακολουθεί να αναγνωρίζει την ένταση των αντιδράσεων. Ο CEO Ντέιβιντ Κούρελ υποστηρίζει ότι η ομοσπονδία βρίσκεται σε «πολύ δύσκολη θέση», επειδή, όπως λέει, έχει ήδη ζητήσει θεσμικά την απομάκρυνση του Ισραήλ από το διεθνές ποδόσφαιρο, χωρίς να βρει την απαιτούμενη στήριξη από άλλες ομοσπονδίες. Η θέση της FAI είναι πλέον ότι θα αγωνιστεί, αλλά θα συνεχίσει να πιέζει UEFA και FIFA.

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