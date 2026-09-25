Nations League: Το μεγάλο διπλό της Ελλάδας «ξεκλειδώνει» την θέση στο ισχυρό γκρουπ της κλήρωσης για τα προκριματικά του Euro 2028

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Η τρομερή ανατροπή της Εθνικής ομάδας στο Βελιγράδι, στην πρεμιέρα του Nations League της δίνει τεράστια ώθηση εν όψει και της κλήρωσης για τα προκριματικά του Euro.
Το 1-2 -με ανατροπή μάλιστα– φέρνει την Ελλάδα και πλεονεκτική θέση απέναντι στην Σερβία, όσον αφορά την αποφυγή του υποβιβασμού από την Α’ Κατηγορία της διοργάνωσης (υποβιβάζεται ο τελευταίος από κάθε όμιλο), αλλά το κυριότερο, την φέρνει πολύ κοντά στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 που θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου!
Σύμφωνα με το στατιστικό μοντέλο της Football Meets Data, η Εθνική Ελλάδας, που μετά το 1-1 της Ολλανδίας με την Γερμανία είναι πρώτη στον όμιλο, έχει πιθανότητες 40,6% για να πάρει αυτή την 3η θέση, που της εξασφαλίζει την παρουσία στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, άρα της φέρνει και μία πολύ καλύτερη κλήρωση, αφού θα αποφύγει ένα ευρωπαϊκό μεγαθήριο.
Huge away win for Greece 🇬🇷 in Belgrade!— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 24, 2026
This puts them in a great position to avoid last place and potential direct relegation, and secure Pot 1 in EURO 2028 qualifiers.
Serbia 🇷🇸 now seriously threatened with all that.
🇳🇱 v 🇩🇪 draw keeps both teams in the driving seat for… pic.twitter.com/LaEi1fb589
Να θυμίσουμε ότι το φορμάτ στο Nations League, αλλάζει ριζικά στην επόμενη διοργάνωση καθώς οι δύο καλύτεροι τρίτοι θα παραμείνουν απευθείας στη League A, ενώ οι δύο χειρότεροι τρίτοι και οι δύο καλύτεροι τέταρτοι θα πάνε στα μπαράζ παραμονής με ομάδες από τη League B.
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