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25.09.2026 10:21

Στη Σαντορίνη σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης – Το πρόγραμμά του

25.09.2026 10:21
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Στη Σαντορίνη περιοδεύει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο νέας εξόρμησης στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά στις Κυκλάδες

Ειδικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει σήμερα επαφές με τον δήμαρχο Θήρας και κατόπιν θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, θα έχει συνάντηση με τοπικούς παραγωγικούς φορείς και τέλος, θα συζητήσει με στελέχη και πολίτες σε ανοιχτή εκδήλωση στη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τέτοιου είδους εξορμήσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές.

Ενώ αναμένεται να διοργανωθούν στοχευμένες εκδηλώσεις και σε περιοχές του Λεκανοπέδιου Αττικής το αμέσως επόμενο διάστημα.

Χθες, μιλώντας στη Βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε εκ νέου για άλλη μία φορά το θέμα των καυσίμων, ζητώντας από τον πρωθυπουργό, που απουσίαζε στις ΗΠΑ, να δώσει την απάντηση που ο ίδιος έταξε στους πολίτες.

«Απάντηση είναι αυτά που έχετε κάνει σε άλλους τομείς των ολιγοπωλίων; Απάντηση είναι οι συμφωνίες κυρίων, όπως κάνετε με τα σούπερ μάρκετ; Απάντηση είναι αυτό που κάνετε με τις τράπεζες, που, αντί να τα πάρετε φορολογικά, τους εμφανίζετε ως μεγάλους ευεργέτες του έθνους με τα λεφτά του κοσμάκη;», διερωτήθηκε.

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