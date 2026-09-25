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25.09.2026 11:03

Το SUV της Volkswagen που σάρωσε τον Αύγουστο στην Ευρώπη

25.09.2026 11:03
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Το νέο SUV της Volkswagen ήταν το Νο1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη τον Αύγουστο, με 12.185 ταξινομήσεις και ισχυρή πορεία στο 8μηνο.

Το Volkswagen T-Roc έκανε τον Αύγουστο κάτι περισσότερο από το να βρεθεί στην κορυφή των SUV της Ευρώπης. Κατάφερε να γίνει το αυτοκίνητο με τις περισσότερες ταξινομήσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας, αφήνοντας πίσω του ονόματα όπως τα Dacia Sandero, Volkswagen Golf και Tesla Model Y.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Dataforce που δημοσίευσε το Automotive News Europe, το γερμανικό SUV κατέγραψε 12.185 ταξινομήσεις τον Αύγουστο του 2026, επικρατώντας σε μια μάχη που κρίθηκε μόλις για 189 αυτοκίνητα.

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