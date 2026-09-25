Από το «The Bachelor» και το «Survivor» στο κόμμα Σαμαρά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την πρόθεσή του να ασχοληθεί με την πολιτική και αυτό να το κάνει μέσω του κόμματος Σαμαρά, αν ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει στο επόμενο βήμα, αποκάλυψε ο ηθοποιός Αλέξης Παππάς, που έγινε ευρέως γνωστός από την παρουσία του στα ριάλιτι The Bachelor και Survivor.

«Έχουμε μια φιλική σχέση με τον κ. Σαμαρά εδώ και πολλά χρόνια» είπε στον Alpha ο πρώην παίχτης του Survivor.

Όπως είπε, μάλιστα, η κάμερα του Happy Day τον «έπιασε» έξω από τα γραφεία στα οποία θα στεγαστεί το μελλοντικό κόμμα Σαμαρά: «Ο λόγος που με βλέπεις έξω από το κτίριο των γραφείων του, είναι γιατί είχαμε να πούμε για πάρα πολλά κοινωνικά θέματα».

«Ταυτιστήκαμε σε πολλά θέματα, αν αποφασίσει να κάνει κόμμα θα είμαι στο πλευρό του» συμπλήρωσε ο Αλέξης Παππάς για τον Αντώνη Σαμαρά.

Στη συνέχεια ο Αλέξης Παππάς σχολίασε πως «πάντα γρατζουνούσαν το μυαλό μου τα κοινωνικά θέματα, τα θέματα που βιώνουμε καθημερινά».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «δεν υπάρχει καμία άξια μέχρις στιγμής εκπροσώπηση των Βορειοηπειρωτών, χωρίς να σημαίνει ότι τους αποκόβω από του υπόλοιπους Έλληνες».

Διαβάστε επίσης:

Όλοι μαζί και κάποιος-οι χώρια…

Συμμαχία Ελλήνων: Ζητά να μπει στις δημοσκοπήσεις, μετά τη στήριξη Κασιδιάρη

Μετά τον Φειδία και τον Άδωνι, ο – πρώην κεντροαριστερός και νυν φιλελεύθερος Κασσελάκης, πήγε και στον Μπογδάνο…