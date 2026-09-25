Disney+: Ανέβασε το ριάλιτι «The Real Rooneys» αποσπώντας αμφίσημες κριτικές από τον αγγλικό Τύπο (photos/videos)

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Το «The Real Rooneys» της πλατφόρμας Hulu και της Disney+ είναι ένα ριάλιτι 10 επεισοδίων που, όπως υποστηρίζει ο τίτλος, παρουσιάζει τους «πραγματικούς Ρούνεϊ», δηλαδή την οικογένεια του διάσημου πρώην άσσου της μπάλας, Γουέιν Ρούνεϊ και της συζύγου του Κολίν στην καθημερινότητα τους.

Πριν από λίγα χρόνια η ιδέα της Κολίν και του Γουέιν Ροούνεϊ, να ανοίξουν την έπαυλη τους στο Τσεσάιρ, σε τηλεοπτικό συνεργείο θα έμοιαζε με ιστορία φαντασίας.

Το ζευγάρι, περιγράφεται ότι ανέκαθεν ήταν διστακτικό στην έκθεση προς τα ΜΜΕ και τη δημοσιότητα, εν αντιθέσει με άλλες οικογένειες ποδοσφαιριστών. Πόσω μάλλον που η Κολίν ως- τότε- κοπέλα του παιδιού- θαύματος της Έβερτον και της Εθνικής Αγγλίας, έχει νιώσει σκληρά στο πετσί της εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 2000 την ασφυκτική πίεση των ΜΜΕ με αφορμή τα εξωαθλητικά «φάουλ» του νυν συζύγου της.

Αλλά από την εποχή που έπεσε στα «βαθειά» και «κολύμπησε» με αφορμή την υψηλή δημοτικότητα που επέφερε η δικαστική διαμάχη με την Ρεμπέκα Βάρντι για συκοφαντική δυσφήμιση και διαρροή προσωπικών δεδομένων στον Τύπο και μια συμμετοχή στο ριάλιτι «I’ m celebrity» η Κολίν Ρούνεϊ μάλλον έχει αποκτήσει μια κάποια εξοικείωση και αρχίσει να απολαμβάνει διστακτικά τη λάμψη από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο τίτλος του ριάλιτι ντοκιμαντέρ μάλλον δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ίσως να είναι κάπως υπερβολικός δεδομένου ότι κοινή παραδοχή είναι πως δεν υπάρχει κάτι «αληθινό» σε περιεχόμενο παραγωγών ριάλιτι εκπομπών.

Μερίδα του αγγλικού Τύπου παρατηρεί πως στα τουλάχιστον πρώτα επεισόδια οι πραγματικές συζητήσεις για τον πολυσυζητημένο γάμο του ζεύγος είναι σπάνιες.

Επίσης, δύσκολα μπορεί να είναι σύμπτωση το γεγονός ότι αυτό το, όπως φαίνεται, επικερδές έργο πήρε το πράσινο φως περίπου την ίδια περίοδο που ο Γουέιν απολύθηκε από τη θέση του προπονητή στην Πλίμουθ Άργκαϊλ. «Μιλήσαμε για να αναλάβει περισσότερη δουλειά εκείνη, όχι για την απόλυσή μου», λέει ο Γουέιν χαμογελώντας καλοπροαίρετα, όταν ένας από τους δημιουργούς της σειράς ριάλιτι τον ρωτάει για το γεγονός ότι η σύζυγός του έγινε η κύρια πηγή εισοδήματος της οικογένειας. Σε κάποιο σημείο, ρωτάει χαριτολογώντας τον ατζέντη του αν μπορεί να του βρει μια θέση στο «The Masked Singer».

Δεν χρειαζόταν όμως να ανησυχεί. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα, κατέληξε να γίνει ο αδιαμφισβήτητος αστέρας της κάλυψης του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το BBC, δίνοντας απερίσκεπτες υποσχέσεις όπως για παράδειγμα- θυμάται ο Independent- ότι θα κωπηλατούσε στον ποταμό Μέρσεϊ, αν η Νορβηγία νικούσε τη Βραζιλία (το έκαναν, και κατέληξε να αντιμετωπίσει τον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης) και μιλώντας εκ μέρους ολόκληρης της χώρας όταν χαρακτήρισε την τελετή λήξης ως «μα@#$κία».

Αντίθετα από τη σειρά ριάλιτι «Meet the Owens» με πρωταγωνιστές την οικογένεια του έτερου αστέρα του αγλικού ποδοσφαίρου Μάικλ Όουεν, το «Οι αληθινοί Ρούνεϊ» έχει δόσεις χιούμορ, οι Γουέιν και Κολίν φαίνονται αστείοι και συμπαθητικοί και εν τέλει η οικογένεια των τεσσάρων αγοριών χαρακτηρίζεται «ευχάριστα χαοτική».

Η σειρά ανέβηκε από χθες (24/9) στο Disney+ και είναι προσβάσιμη αρχικά στο Η.Β..

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