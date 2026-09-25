Πάπας Λέων: «Καρφάρα» για Τραμπ μέσω… CNN – «Εδώ είστε όλοι ευπρόσδεκτοι»

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Ο Πάπας Λέων επανέλαβε σήμερα την υποστήριξή του προς την ελευθερία του Τύπου, όταν ερωτήθηκε σχετικά με την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει στο CNN και σε άλλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.

Ο Πάπας Λέων χαιρετούσε τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στη δίωρη πτήση από τη Ρώμη στο Παρίσι, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τη διένεξη ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και τρεις δημοσιογραφικούς οργανισμούς.

⏰️ PAPAL PLANE: Pope Leo XIV told CNN he was "glad they were" on the papal plane, after being banned from the White House. He also that its important for journalists to provide complete coverage.

He said that what happened in Ceuta was a "humanitarian crisis."

By Aigav pool pic.twitter.com/RF96DOg6UZ — Claire Giangrave (@ClaireGiangrave) September 25, 2026

Ο αμερικανός Πάπας ο οποίος είχε προηγουμένως προκαλέσει την οργή του Τραμπ επειδή επέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, δεν κατονόμασε τον Τραμπ στην απάντησή του, όμως είπε πως η δημοσιογραφική κάλυψη είναι «πολύ σημαντική».

"I am glad that you are all here,” Pope Leo said aboard plane to France in response to CNN Vatican reporter who asked for comment on the banning of some journalists from White House. "It is necessary and I think it is very important to have good media coverage everywhere and for… pic.twitter.com/dW5PRuzUOM — Rich Raho (@RichRaho) September 25, 2026

«Είμαι πολύ χαρούμενος που εδώ είστε όλοι ευπρόσδεκτοί», είπε ο πάπας Λέων στους δημοσιογράφους. «Η καλή δημοσιογραφική κάλυψη είναι απαραίτητη και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική παντού και για όλους», πρόσθεσε.

Aboard the papal plane bound for Paris, Pope Leo XIV highlights the message of Christ's peace he wishes to convey during his Apostolic Journey to France, and thanks journalists travelling with him for their work covering his visit. pic.twitter.com/S8LHNITKLe — Vatican News (@VaticanNews) September 25, 2026

Ο Λευκός Οίκος είχε απαγορεύσει την πρόσβαση δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο για έξι ημέρες επειδή ο πρόεδρος Τραμπ δεν ήταν ευχαριστημένος από τα ρεπορτάζ τους, μέχρι που ένας ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε πως η απαγόρευση είναι πιθανότατα αντισυνταγματική.

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