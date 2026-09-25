Πάπας Λέων: «Καρφάρα» για Τραμπ μέσω… CNN – «Εδώ είστε όλοι ευπρόσδεκτοι»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο Πάπας Λέων επανέλαβε σήμερα την υποστήριξή του προς την ελευθερία του Τύπου, όταν ερωτήθηκε σχετικά με την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει στο CNN και σε άλλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.
Ο Πάπας Λέων χαιρετούσε τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στη δίωρη πτήση από τη Ρώμη στο Παρίσι, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τη διένεξη ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και τρεις δημοσιογραφικούς οργανισμούς.
Ο αμερικανός Πάπας ο οποίος είχε προηγουμένως προκαλέσει την οργή του Τραμπ επειδή επέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, δεν κατονόμασε τον Τραμπ στην απάντησή του, όμως είπε πως η δημοσιογραφική κάλυψη είναι «πολύ σημαντική».
«Είμαι πολύ χαρούμενος που εδώ είστε όλοι ευπρόσδεκτοί», είπε ο πάπας Λέων στους δημοσιογράφους. «Η καλή δημοσιογραφική κάλυψη είναι απαραίτητη και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική παντού και για όλους», πρόσθεσε.
Ο Λευκός Οίκος είχε απαγορεύσει την πρόσβαση δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο για έξι ημέρες επειδή ο πρόεδρος Τραμπ δεν ήταν ευχαριστημένος από τα ρεπορτάζ τους, μέχρι που ένας ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε πως η απαγόρευση είναι πιθανότατα αντισυνταγματική.
Διαβάστε επίσης:
Επανήλθαν στον Λευκό Οίκο οι δημοσιογράφοι των CNN, MS NOW και Politico
ΕΡΤ1: Συνέντευξη του Μπραντ Πιτ σε δόσεις, αύριο (25/9) – Στο «Νωρίς νωρίς» και το «Στούντιο 4»
Και χθες (23/9) το «Ριφιφί» είχε την καλύτερη τηλεθέαση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.