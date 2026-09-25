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25.09.2026 14:30

Κλιματική αλλαγή: Έφυγαν εβδομάδες νωρίτερα οι πεταλούδες από την Κοιλάδα της Ρόδου

25.09.2026 14:30
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pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Οι πεταλούδες του είδους Panaxia quadripunctaria εγκατέλειψαν πρόωρα την Κοιλάδα των Πεταλούδων λόγω των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών και της μειωμένης υγρασίας στην περιοχή.
  • Η δραματική μείωση του πληθυσμού των πεταλούδων εντός λίγων εικοσιτετραώρων αλλοίωσε την εικόνα του βιότοπου και απογοήτευσε τους επισκέπτες.
  • Η διοίκηση της ΔΕΡΜΑΕ αποφάσισε ομόφωνα να μειώσει άμεσα την τιμή του εισιτηρίου εισόδου από τα έξι στα τρία ευρώ.
  • Η απόφαση για τη μείωση του αντιτίμου ελήφθη νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό για να περιοριστούν τα παράπονα των επισκεπτών.

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Αρκετές εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο εγκατέλειψαν φέτος την Κοιλάδα των Πεταλούδων στη Ρόδο οι πεταλούδες του είδους Panaxia quadripunctaria, με τον πληθυσμό τους να μειώνεται δραματικά μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα.

Επιστήμονες που παρακολουθούν τον βιότοπο αποδίδουν την πρόωρη αποχώρησή τους στις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, τη μειωμένη υγρασία και τις μεταβολές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στο μικροκλίμα της περιοχής.

Η έκταση του φαινομένου έγινε αντιληπτή από τον υπεύθυνο λειτουργίας της Κοιλάδας, ο οποίος κατέθεσε γραπτή αναφορά, επισημαίνοντας ότι μεγάλος αριθμός πεταλούδων είχε εγκαταλείψει τα υγρά καταφύγια του βιότοπου σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Η μετακίνησή τους αποτελεί μέρος του φυσικού βιολογικού τους κύκλου και παρατηρείται σταδιακά κάθε φθινόπωρο.

Φέτος, ωστόσο, η διαδικασία εκδηλώθηκε πολύ νωρίτερα και με ασυνήθιστα έντονο ρυθμό.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες που παρακολουθούν την περιοχή, η παρατεταμένη ζέστη και η έλλειψη υγρασίας φαίνεται ότι συνέβαλαν στην πρόωρη φυγή των πεταλούδων.

Παράλληλα, επισημαίνονται οι γενικότερες πιέσεις που δέχεται τα τελευταία χρόνια το ιδιαίτερο μικροκλίμα της Κοιλάδας.

Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, η μαζική αποχώρηση είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει αισθητά η εικόνα του γνωστού βιότοπου, καθώς οι επισκέπτες δεν συναντούν πλέον τον πληθυσμό πεταλούδων που περίμεναν να δουν.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη διοίκηση της ΔΕΡΜΑΕ να επανεξετάσει την τιμή εισόδου.

Ο πρόεδρός της, Βαλάντης Λάμπης, ανέφερε στην εισήγησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι «το φυσικό θέαμα δεν είναι πλέον εντυπωσιακό», ζητώντας να προσαρμοστεί το εισιτήριο στη σημερινή εικόνα της Κοιλάδας, ώστε να περιοριστούν τα παράπονα των επισκεπτών.

Τελικά, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να επισπεύσει τη μείωση της τιμής, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου.

Έτσι, από σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, το εισιτήριο διαμορφώνεται στα 3 ευρώ, από 6 ευρώ.

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