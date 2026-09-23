Επιβεβαιώθηκε ιός στα νεκρά ψάρια της Παμβώτιδας, τι έδειξαν οι έλεγχοι

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Η παρουσία του ιού της Εαρινής Ιαιμίας του Κυπρίνου επιβεβαιώθηκε στα νεκρά ψάρια που είχαν εντοπιστεί τον περασμένο Απρίλιο στη λίμνη Παμβώτιδα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιός βρέθηκε σε ψάρια του είδους πεταλούδα, ενώ τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και από εργαστηριακούς ελέγχους στο εξωτερικό.
Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου απαγόρευσε την είσοδο, την έξοδο και τη διακίνηση ζωντανών ψαριών από και προς τη λίμνη.
Η αλιεία δεν επηρεάζεται από τα μέτρα, τα οποία έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην προστασία της ιχθυοπανίδας και στην αποτροπή μετάδοσης του ιού σε άλλες υδάτινες μάζες ή εκτροφεία.
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