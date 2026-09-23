Επιβεβαιώθηκε ιός στα νεκρά ψάρια της Παμβώτιδας, τι έδειξαν οι έλεγχοι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η παρουσία του ιού της Εαρινής Ιαιμίας του Κυπρίνου επιβεβαιώθηκε στα νεκρά ψάρια που είχαν εντοπιστεί τον περασμένο Απρίλιο στη λίμνη Παμβώτιδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιός βρέθηκε σε ψάρια του είδους πεταλούδα, ενώ τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και από εργαστηριακούς ελέγχους στο εξωτερικό.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου απαγόρευσε την είσοδο, την έξοδο και τη διακίνηση ζωντανών ψαριών από και προς τη λίμνη.

Η αλιεία δεν επηρεάζεται από τα μέτρα, τα οποία έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην προστασία της ιχθυοπανίδας και στην αποτροπή μετάδοσης του ιού σε άλλες υδάτινες μάζες ή εκτροφεία.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Γκύζη (video)

Καθηγητής Σαρηγιάννης για Κηφισό: Είναι επιβαρυμένος, χρειάζεται άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους – Υπάρχει ζήτημα δημόσιας υγείας

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα στοιχεία στο «μικροσκόπιο» – Η μέθη, το ενδεχόμενο εμφράγματος και η «κοινή γραμμή» που ζήτησε η Γάκα από τη γραμματέα