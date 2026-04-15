Δεκάδες νεκρά ψάρια στη λίμνη Παμβώτιδα – Σε συναγερμό οι επιστήμονες

Δεκάδες νεκρά ψάρια του ξενικού είδους «πεταλούδα» εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στη λίμνη Παμβώτιδα – περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο Natura – με τον μεγαλύτερο όγκο να καταγράφεται κοντά στο λιμανάκι στη Γαριβάλδη.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου, η οποία σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς προχώρησε στη συλλογή δειγμάτων ψαριών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις για τον προσδιορισμό των αιτιών του φαινομένου.

Παράλληλα, εξετάζονται και οι φυσικοχημικές παράμετροι της λίμνης, ενώ το φαινόμενο παρακολουθείται διαρκώς.

Η Μονάδα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών, την Περιφέρεια Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΕΛΚΕΘΕ, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών και την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας και της βιοποικιλότητάς της.

Κοινωνικός Τουρισμός: Έναρξη από την 1η Μαΐου – Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις για 300.000 δικαιούχους

Hellenic Train: Αναστολή για τρεις μέρες στα απογευματινά δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Θεσσαλονίκη

Τροχαίο στον Ασπρόπυργο – Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ