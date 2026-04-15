Hellenic Train: Αναστολή για τρεις μέρες στα απογευματινά δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Θεσσαλονίκη

Την αναστολή των απογευματινών δρομολογίων των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Θεσσαλονίκη σήμερα, την Παρασκευή (17/4) και την Κυριακή (19/4), ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Η αναστολή των δρομολογίων των τρένων θα γίνει λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train.

Τα λεωφορεία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, με εξαίρεση σταθμεύσεις σε Ν. Φιλαδέλφεια, Γαλλικός, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνας και Σκοτούσσα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Hellenic Train.

