Καιρός: Η Αφρική δίνει το σύνθημα και η άνοιξη το παρασύνθημα!

Η ατμόσφαιρα εναρμονίζεται πλήρως με τη μεταβατική φύση του Απριλίου, καθώς η άνοιξη εγκαθιδρύεται για τα καλά, έστω και με ένα μουντό, «λασπωμένο» σκηνικό. Αν παρατηρήσουμε την πορεία του υδραργύρου, γίνεται σαφές ότι αφήσαμε οριστικά πίσω μας το σύντομο κρύο των προηγούμενων ημερών και εισερχόμαστε σε μια περίοδο όπου η καμπύλη της θερμοκρασίας παίρνει την ανηφόρα, σταθεροποιούμενη σε επίπεδα πολύ πιο πάνω από τα φυσιολογικά.

Το «σύνθημα» δίνει η Αφρική, καθώς ένα νέο επεισόδιο μεταφοράς σαχαριανής σκόνης βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν και μέτριας έντασης, η σκόνη αυτή επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα, αφού συνδυάζεται με τις υψηλές συγκεντρώσεις γύρης. Σύμφωνα με τα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η επιβάρυνση αναμένεται να ξεπεράσει κατά 2 με 3 φορές τα ανεκτά επίπεδα. Έτσι λοιπόν γίνεται αντιληπτό ότι άτομα με αλλεργίες αλλά και αναπνευστικά προβλήματα καλό είναι να αποφεύγουν τις εξωτερικές δραστηριότητες και όσον αφορά τα αυτοκίνητα μας… ας κάνουμε λίγο υπομονή και ας τα πλύνουμε από το Σαββατοκύριακο!

Αύριο Τετάρτη η σκόνη θα εξαπλωθεί σε όλη την ηπειρωτική χώρα και την Αττική, με την κορύφωση να αναμένεται το μεσημέρι, ενώ την Πέμπτη θα επηρεάσει τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η σταδιακή απομάκρυνσή της αναμένεται από το απόγευμα της Παρασκευής, όταν οι άνεμοι θα στραφούν σε ενισχυμένους βοριάδες.

Για σήμερα Τρίτη 14/04, ο ουρανός παραμένει συννεφιασμένος σε ολόκληρη τη χώρα, με τις λασποβροχές να κάνουν την εμφάνισή τους στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, καθώς και στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, ενισχυμένοι στα δυτικά στα 6 με 7 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ.

Οι νοτιάδες αυτοί κρατούν τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, με το θερμόμετρο να δείχνει 21-22 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στην Αττική, την Ήπειρο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Ελλάδα θα αγγίξει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός είναι συννεφιασμένος με βορειοανατολικούς ανέμους 3-4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για ψιλόβροχα το πρωί, μεταβλητούς ανέμους και το θερμόμετρο στους 21 βαθμούς.

Η συνέχεια της εβδομάδας διατηρεί αυτό το άστατο και βροχερό προφίλ, χωρίς όμως ακρότητες. Την Πέμπτη οι βροχές θα εντοπίζονται κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη, ενώ την Παρασκευή θα επεκταθούν σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Το σημαντικό είναι ότι από την Παρασκευή οι βροχές θα είναι πλέον «καθαρές», χωρίς τη λάσπη των προηγούμενων ημερών, καθώς οι βοριάδες θα καθαρίσουν την ατμόσφαιρα.

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί την παραμονή θερμών μαζών και υγρασίας. Έτσι, το «κατώφλι» μας θα είναι οι 20 βαθμοί Κελσίου, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και την Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάνει τους 24-25 βαθμούς. Στα Δωδεκάνησα μάλιστα, τις επόμενες ημέρες η ζέστη θα είναι ακόμα πιο έντονη, αγγίζοντας και τους 27 βαθμούς. Μια σταδιακή επαναφορά σε πιο φυσιολογικές τιμές αναμένεται από την Παρασκευή.

Υπομονή λοιπόν, και παρά το γκρίζο και μουντό σκηνικό έξω από το παράθυρο μας ας απολαύσουμε τις μέρες και ας κρατήσουμε την διάθεση μας ψηλά με την προσμονή ότι η άνοιξη αρχίζει να εγκαθιδρύεται για τα καλά και το καλοκαίρι είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζουμε!

