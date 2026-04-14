ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 21:59
14.04.2026 20:18

Κεφαλονιά: Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος της 19χρονης – Τι κατέθεσαν οι τρεις συλληφθέντες

19xroni-kefalonia

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 14/4, χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου και κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί τρία άτομα, ενώ όπως προκύπτει η κοπέλα έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς.

Το χρονικό των συλλήψεων και ο ρόλος του βιντεοληπτικού υλικού

Το απόγευμα της Τρίτης ένας 23χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου στην Κεφαλονιά, όπου και συνελήφθη. Ο ίδιος φέρεται να είναι το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο. Όπως προκύπτει από υλικό καμερών ασφαλείας, ο 23χρονος είχε συνοδεύσει τους δύο φίλους του μέχρι την κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, σημείο όπου η 19χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Νωρίτερα το μεσημέρι οι αστυνομικές Αρχές στην Κεφαλονιά προχώρησαν στη σύλληψη δύο ακόμη νεαρών, ηλικίας 22 και 26 ετών. Η εμπλοκή τους προέκυψε έπειτα από την ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο καταγράφονται μαζί με την 19χρονη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου λίγη ώρα πριν εκείνη καταλήξει.

Καταλυτικής σημασίας για την πορεία της έρευνας αποδείχθηκε το υλικό από τις κάμερες της περιοχής, το οποίο κατέγραψε τόσο τη μεταφορά της νεαρής γυναίκας από κοντινό κτίριο προς την παιδική χαρά όπου εντοπίστηκε, όσο και την παρουσία των τριών νεαρών μαζί της λίγο πριν ξεψυχήσει.

Τι υποστήριξαν οι τρεις συλληφθέντες

Στις καταθέσεις στις Αρχές, οι συλληφθέντες υποστήριξαν ότι η 19χρονη είχε νοικιάσει δωμάτιο σε ξενοδοχείο του Αργοστολίου, όπου μετέβησαν όλοι μαζί. Εκεί, όπως ισχυρίζονται, έγινε χρήση κοκαΐνης από όλη την παρέα.

Παράλληλα, οι ίδιοι ανέφεραν ότι τα ναρκωτικά τα είχε προμηθευτεί και μεταφέρει στο δωμάτιο ο 26χρονος. Όταν, σύμφωνα με όσα κατέθεσαν, η κατάσταση της νεαρής κοπέλας επιδεινώθηκε, φέρονται να πανικοβλήθηκαν και αντί να καλέσουν άμεσα βοήθεια, τη μετέφεραν και την εγκατέλειψαν στην κεντρική πλατεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, η 19χρονη είχε ακόμη σφυγμό. Ωστόσο, περίπου μισή ώρα αργότερα, κατέληξε στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, με τον θάνατό της να αποδίδεται σε ανακοπή καρδιάς.

weinstein diki 99- new
Pakistan
trump
tramp papas 876- new
glyfada-eksot
moufteia-komotinis-123
qantas- Project Sunrise-9
LAZARIDIS_PAVLOPOULOS_NEW
kalxas140426
irakleio zimies pasxa – new
