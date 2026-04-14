Κεφαλονιά: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άτομα τα οποία σε βιντεοληπτικό υλικό διακρίνονται να είναι μαζί με την 19χρονη λίγη ώρα πριν η κοπέλα εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στο πάρκο της πλατείας του Αργοστολίου.

Οι δύο νεαροί, ηλικίας 26 και 22 ετών προσήλθαν μόνοι τους στις Αρχές ενώ ο ένας από έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες δεν κατηγορούνται για έγκλημα και συνελήφθησαν για έκθεση σε κίνδυνο.

Η ΕΛΑΣ πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη ενός ατόμου που έχει ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι κάτοικος Αργοστολίου, και βρισκόταν στην ίδια παρέα.

Απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της κοπέλας αναμένεται να δώσουν η νεκροψία-νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης:

