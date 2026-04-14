ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:10
Βασίλης Διαμαντάτος ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ

14.04.2026 11:01

Θρήνος στην Κεφαλονιά για την 19χρονη Μυρτώ

argostoli_dead_girl_new

Αναπάντητα ερωτήματα για τον αδόκητο θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σήμερα τα ξημερώματα κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Ήταν 04:40 τα ξημερώματα όταν το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε για μία νεαρή γυναίκα πεσμένη στην κεντρική πλατεία, απέναντι από κατάστημα εστίασης. Οι διασώστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο και τη μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, η 19χρονη άφησε την τελευταία της πνοή λίγο μετά τις 05:15.

Η είδηση του θανάτου της Μυρτώς  έχει συγκλονίσει το νησί, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών, δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα ή κακώσεις που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο, γεγονός που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με υψηλόβαθμα στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεφαλληνίας να μεταβαίνουν στο σημείο, ενώ έχει ήδη δοθεί εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής αλλά  και τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται  πληροφορίες που σύμφωνα με τις οποίες η 19χρονη φέρεται να βρισκόταν πριν το περιστατικό μαζί με δύο άτομα που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

google_news_icon

lazaridis-vouli
diarriktis_balkoni
aerolimenas irakleiou new
qantas- Project Sunrise-9
adams-theatro-new
moufteia-komotinis-123
kalxas140426
irakleio zimies pasxa – new
sanchez-wife
asthenoforo
lazaridis-vouli
diarriktis_balkoni
aerolimenas irakleiou new
