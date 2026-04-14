Ηράκλειο: Συγκάτοικοι αλληλομαχαιρώθηκαν και κατέληξαν στο κρατητήριο

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα στο Ηράκλειο, όταν δύο νεαροί άνδρες, καβγάδισαν άγρια μέσα στο σπίτι όπου και διαμένουν.

Οι δύο συγκάτοικοι, 26 και 32 χρόνων είχαν έντονη διαφωνία μεταξύ τους, η οποία πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, στη διάρκεια του καβγά οι δύο άνδρες αλληλομαχαιρώθηκαν με το ίδιο αιχμηρό αντικείμενο.

Λόγω της έντασης που προκλήθηκε για το περιστατικό ενημερώθηκε και η ΕΛΑΣ.

Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στα κρατητήρια.

Διαβάστε επίσης:

